Gegia contro Antonella Fiordelisi: “Le tirerei uno schiaffo!”/ Nuove accuse, poi la svolta grazie a Pamela

Gegia accusa Antonella Fiordelisi dopo la nuova nomination al GF Vip: “Le tirerei uno schiaffo!”

Continuano i dissapori nella Casa del Grande Fratello Vip tra Gegia e Antonella Fiordelisi. Le due donne non hanno molta simpatia reciproca a causa dei comportamenti che l’attrice romana ha avuto nei confronti di Marco Bellavia. Da allora Antonella accusa Gegia di essere ‘insensibile’, motivo per il quale la tiene a distanza rispetto agli altri e l’ha nominata nella puntata di lunedì. Una nomination che non va proprio giù a Gegia che in confessionale torna dunque ad accusare Antonella.

“Lo sapevo che mi nominava. – tuona nel confessionale Gegia, sbottando – Se continuate a salvarla io finisco sempre in nomination. Mi viene voglia di tirarle uno schiaffo ma non lo posso fare!” Dal canto suo la Fiordelisi ribadisce le sue sensazioni: “Purtroppo non capisco ancora se lei è fatta così, un po’ insensibile, oppure non riesce proprio a percepire le sensazioni degli altri.”

Gegia e Antonella Fiordelisi, pace vicina? La svolta grazie a Pamela Prati

Nella cucina del Grande Fratello Vip va però in scena una sorta di chiarimento/riavvicinamento tra Gegia e Antonella grazie all’intervento di Pamela Prati. La showgirl cerca di far ragionare Gegia: “Se tu non ti apri con lei e non le racconti ad esempio di come stai male in questi giorni per tua madre, lei non ti capirà mai!” Gegia allora si commuove e un po’ inizia a raccontarsi. “Io sono fatta proprio così, cerco di sdrammatizzare per non pensare alle cose. Poi magari vado in camera e sotto le coperte se devo piangere piango.”, spiega poi in confessionale. Le sue lacrime e il suo piccolo racconto servono però alla Fiordelisi a fare un passo indietro, tanto da ammettere infine: “Devo dire che si è aperta e mi sto un po’ ricredendo“. Pace vicina?

