Gemelle Kessler, Alice e Ellen/ Dalla RDT al successo con il “Da-da-un-pa”

Alice ed Ellen Kessler: le gemelle più famose della tv

Alice ed Ellen Kessler, meglio conosciute come “le gemelle Kessler” (in tedesco: Die Kessler-Zwillinge) sono nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, cittadina della Sassonia, che dopo la seconda guerra mondiale viene inclusa nella Repubblica Democratica Tedesca. Ispirate dal papà musicista, frequentano la scuola di danza fin dall’età di sei anni. Appena compiuti 18 anni, lasciano la RDT e si spostano a Dusseldorf. La loro prima meta europea importante è il Lido di Parigi, dove si esibiscono con le Bluebell Girls. Qui Ellen ha avuto un flirt con Burt Lancaster: “Mi ha fatto la corte e io ci sono cascata”, ha raccontato qualche anno fa la showgirl a Domenica Live. Il loro anno d’oro è il 1961 con l’arrivo in Italia: il regista Antonello Falqui le lancia col programma “Giardino d’Inverno”, con l’orchestra diretta dal maestro Gorni Kramer, le coreografie di Don Lurio e la partecipazione di Henri Salvador e del Quartetto Cetra.

Gemelle Kessler: il successo in Italia

Nove mesi dopo le gemelle Kessler raggiungono l’apice della popolarità con “Studio Uno”, dove cantano la sigla-tormentone “Da-da-un-pa”. Le lunghissime gambe delle Kessler, prima rigorosamente fasciate e nascoste, poi via via più esposte, portano le gemelle a Carosello, come protagoniste della pubblicità di una nota marca di calze. Le loro gambe sono lunghe 105 cm, considerando che Alice ed Ellen sono alte 178 cm. Nell’edizione 1965 di “Studio Uno”, cantano la celebre canzone “La notte è piccola per noi”. Poi ci sono stati i programmi storici come “Canzonissima” e “Milleluci”, condotto da Mina e Raffaella Carrà. In Italia trovano anche l’amore: Alice con Enrico Maria Salerno, Ellen con Umberto Orsini. Nel 1975, alla soglia dei 40 anni, le gemelle Kessler posano per la copertina della versione italiana di Playboy. Single per scelta, le gemelle Kessler oggi vivono insieme a Monaco di Baviera.

