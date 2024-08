Le gemelle Kessler parlano di molestie: “Una pacca sul sedere da un uomo è un complimento”

Sono dichiarazioni destinate a far discutere quelle rilasciate dalle gemelle Kessler al settimanale Gente. Alice ed Ellen, le celeberrime gemelle della TV italiana, hanno parlato di avances e di molestie, palesando quello che è il loro punto di vista a riguardo.

Gemelle Kessler, chi sono Alice ed Ellen/ Età, fidanzati, perché non si sono sposate e la scelta sulla morte

“Avete mai avuto esperienze di molestie?” è stata la domanda posta loro dal giornalista, alla quale le gemelle Kessler, Ellen in particolare, hanno risposto: “Siamo sempre state in due, forse questo è stato il nostro grande vantaggio. Poi bisogna capire cosa si intende per molestia: se qualcuno mi dà una pacca sul sedere non lo trovo così grave, al contrario è divertente. Se ci sia capitato? Non lo ricordo, ma sicuramente è successo”.

Alice ed Ellen, le ‘ultime volontà’ delle gemelle Kessler/ “Un’unica urna con nostra madre e il nostro cane…”

La reazione del web alle dichiarazioni delle gemelle Kessler sulle molestie

Se Ellen dice, dunque, di non ricordare di aver effettivamente ricevuto delle molestie, la sorella Alice aggiunge: “Una piccola pacca sul sedere non è un’avance sessuale, è un complimento. Come quando qualcuno ti dice che hai un bel seno.. non mi infastidisce.” Facendo, dunque, il paragone con quanto accade oggi, la donna ha aggiunto: “Oggi, se un uomo guarda soltanto due volte intensamente il seno di una donna, diventa un molestatore. Lo trovo assurdo. E poi, le donne non si devono meravigliare se vengono disturbate quando si vestono in modo provocante. Guardi le star che percorrono oggi i red carpet: sono tutte mezze nude”.

Il giornalista Giuseppe Candela ha condiviso su X (ex Twitter) questo stralcio dell’intervista delle gemelle Kessler, scatenando una serie di commenti dissonanti. C’è chi sottolinea l’età delle gemelle, ricordando che i loro erano altri tempi e modi di vivere e chi, invece, ritiene che questo non giustifichi di certo la leggerezza usata per affrontare un tema così delicato per le donne.