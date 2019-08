Gemelle Kessler oggi, il desiderio post morte/ “Le nostre ceneri nella stessa urna”

Una decisione particolare ma che dimostra la genuinità del sentimento che le gemelle Kessler hanno trasmesso al pubblico. Infatti, quando si pensa alle due sorelle, è difficile immaginarle separatamente. Compagne di vita, di avventura e anche di carriera, sono diventate famose anche grazie all’affetto reciproco che le contraddistingue e che sono state capaci di far arrivare a chi le osservava. Così, le storiche soubrette degli anni Settanta hanno deciso che persino le loro ceneri dovranno essere conservate nella stessa urna. “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti” ha riferito Alice Kessler a Bild. La soubrette ha parlato del suo amore per la famiglia, in particolare per la madre e la sorella. Ma la decisione presa in accordo con Ellen vuole essere anche un modo per rispettare l’ambiente in cui vivono. Ne fanno uno questione di spazio da salvaguardare: “l’urna comune fa risparmiare spazio”.

Le ceneri delle gemelle Kessler nella stessa urna della madre

Il desiderio non riguarda soltanto le due sorelle, ma anche una figura fondamentale per le gemelle Kessler: la madre. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme” ha infatti spiegato Alice Kessler a Bild. Le gemelle Kessler hanno voluto che la disposizione fosse scritta nei rispettivi testamenti, in modo da non correre alcun rischio ed essere certe che le loro volontà vengano rispettate da chi si occuperà del loro funerale. All’età di 82 anni, la signora Kessler ricorda con Bild il suo passato da soubrette, il suo rapporto speciale con la sorella e anche con la madre. La decisione, quindi, non sembra essere così strana, visto che l’intento è quello di rimanere legale anche dopo la morte. Ma non si tratta soltanto di amore per la famiglia. Infatti, Alice Kessler ne fa una questione “ambientale”: “Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero”. Le ceneri delle Kessler dovrebbero esser conservate nel cimitero di Monaco, visto che l’urna della madre si trova lì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA