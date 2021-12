Gemelli di Guidonia, Vincitore Torneo Tale e Quale Show 2021/ Doppio trionfo!

Tale e quale Show 2021, il torneo: chi ha vinto?

Rai 1, oggi 29 dicembre, ha deciso di mandare in onda la replica del Torneo di Tale e Quale Show 2021. Carlo Conti torna in onda con l’unica puntata dedicata alla sfida tra i campioni di questo e dello scorso anno, che ha visto trionfare i Gemelli di Guidonia. Sono stati loro, d’altronde, la vera rivelazione di questa ultima edizione di Tale e Quale, aggiudicandosi la vittoria, dunque, sia nella gara principale che al torneo. I tre fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino hanno riportato in scena i Bee Gees, assicurandosi il trionfo. Ricordiamo che la giuria del torneo è stata composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Antonella Clerici e Sabrina Ferilli (Francesca Manzini). I concorrenti in gara per il torneo invece sono stati: Deborah Johnson, Dennis Fantina, Ciro Priello e Pierpaolo Pretelli, Virginio, Pago, Carolina Rey e Barbara Cola.

Torneo di Tale e Quale Show 2021: la classifica finale

Se i Gemelli di Guidonia si sono assicurati la vittoria con la loro interpretazione dei Bee Gees, qual è stata invece la classifica finale? Ve la lasciamo di seguito.

1 – Gemelli di Guidonia vincitori con 74 punti

2 – Francesca Alotta con 71 punti

3 – Stefania Orlando con 67 punti

4 – Ciro Priello (il conduttore si dimentica di rivelare il suo punteggio)

5 – Deborah Johnson con 62 punti (ex aequo)

6 – Dennis Fantina con 62 punti (ex aequo)

7 – Pierpaolo Petrelli con 62 punti (ex aequo)

8 – Virginio con 53 punti

9 – Pago con 50 punti

10 – Barbara Cola con 34 punti

11 – Carolina Rey con 33 punti

