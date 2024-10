Gemini Man, diretto da Ang Lee

Mercoledì 23 ottobre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:55, il film thriller fantascientifico del 2019 dal titolo Gemini Man. La pellicola è diretta dal regista taiwanese Ang Lee, vincitore del Premio Oscar per I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi. Le musiche hanno invece la firma del compositore scozzese Lorne Balfe, autore delle colonne sonore di numerosi lungometraggi di successo, come I pinguini di Madagascar (2014), Mission: Impossible – Fallout (2018) e Black Adam (2022).

Il protagonista del film Gemini Man è interpretato dall’attore e rapper statunitense Will Smith, diventato famoso negli anni ’90 grazie alla sua partecipazione alla serie tv di successo Willy, il principe di Bel-Air. Al suo fianco l’attrice Mary Elizabeth Winstead, nota per il ruolo di Nikki Swango nella serie tv Fargo, e l’attore Clive Owen, vincitore del Golden Globe per la sua interpretazione in Closer.

La trama del film Gemini Man: un uomo rischia la sua vita a causa del suo stesso clone

Gemini Man racconta le vicende di Henry Brogan (Will Smith), un uomo ormai maturo, che ha trascorso tutta la propria vita lavorando come sicario professionista per un’organizzazione criminale. Nonostante goda del massimo rispetto e della fiducia dei boss per cui lavora, il protagonista è stanco di portare a termine questi compiti, e ha deciso di ritirarsi per sempre dalle scene, allontanandosi da questo mondo. In realtà il suo superiore non ha nessuna intenzione di permettergli di abbandonarlo, Henry è un elemento troppo prezioso per la riuscita dei suoi traffici, così, dopo l’ennesimo rifiuto del sicario di proseguire con la sua attività, il boss criminale mette in atto un piano surreale.

Ruba il DNA dell’uomo e riesce a clonarlo, creando una versione molto più giovane del killer, a cui viene dato un unico compito: uccidere il vero Henry.

Quest’ultimo, così, si trova a dover affrontare il suo nemico più pericolo: sé stesso.

Il suo clone riesce ad anticipare ogni sua mossa, inoltre ha le sue stesse abilità, ma ha il vantaggio di essere molto più giovane di lui.

Henry inizia così una lotta all’ultimo sangue, aiutato dall’agente del governo Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead), con l’unico obiettivo di riuscire a salvare la propria vita, e quella del suo clone, prima che questo scontro provochi la morte di entrambi.