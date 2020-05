Gemitaiz, ex fidanzato Ema Stokholma/ “Una storia un po’ complicata”

Pubblicità

Chi è Gemitaiz? E’ un rapper italiano tra i più apprezzati e, in particolare, è anche l’ex fidanzato della famosa Dj Ema Stokholma che oggi sarà ospite a Vieni da Me, nel salotto di Caterina Balivo. Classe 1988, Gemitaiz, all’anagrafe Davide De Luca, è uno dei rapper italiano fra i più amati dal pubblico e sa bene cosa significare lavorare e sudare in questo campo soprattutto perché quando gli si chiede quando ha avuto inizio la sua carriera lui colloca i suoi primi lavori già all’età di 12 anni quando ha iniziato a partecipato a numerose competizioni di free-style scrivendo pezzi inediti principalmente per passione.

CHI E’ GEMITAIZ, RAPPER L’EX FIDANZATO DI EMA STOKHOLMA

La sua è una vita sui generis ben lontana dai luoghi della movida e super affollati ma anche dai campi di calcetto e dalle solite corse avanti e indietro dei ragazzi di oggi tra lezioni e sport vari, il suo unico amore è la musica, lo stesso mondo che, però, lo porta ad incontrare presto quello della droga tanto da finire in carcere nel 2014 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Se la sua vita sembra un film anche quella sentimentale non è da meno visto che il suo passato ha messo insieme una serie di turbolenze con al centro una lunga storia, di ben due anni, con la dj Ema Stokholma: “una storia bella ma molto complicata”, a suo dire. Dopo la DJ è arrivata la foto a luci rosse con Sara Calixto sui social e poi il sipario. Oggi la DJ dirà qualcosa di più sul suo movimentato ex? Qual è il suo attuale interesse amoroso?



