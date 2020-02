Gemma, ballo hot con i ballerini di Amici/ Uomini e Donne, Tina chiama il dottore!

Puntata scatenata quella di Uomini e Donne in onda oggi. Su Canale 5 tornano i protagonisti del trono Over impegnati nella gara di ballo che ha avuto inizio ieri. Gara che si conclude con un regalo di Maria De Filippi per Gemma Galgani: un ballo con i ballerini professionisti di Amici. Umberto Gaudino, Simone e Arduino raggiungono il centro dello studio e attorniano Gemma per ballare con lei sulle note di “Hot stuff” e dando il via ad un ballo molto sensuale. I tre ballerini girano intorno ad una estasiata Gemma che appare evidentemente emozionata per quanto sta accadendo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari chiama il dottore per Gemma Galgani

Intanto, dietro di lei, Tina Cipollari ha lasciato lo studio ma solo per ricomparire poco dopo e non da sola. Con le l’opinionista di Uomini e Donne ha infatti portato il dottore proprio affinché visiti la Galgani dopo questo ballo particolarmente hot. Ma Gemma nega di averne bisogno e mostra di riuscire a rimanere anche “su un solo piede, quindi sto benissimo!” Il dottore lascia dunque lo studio mentre il pubblico e gli stessi ballerini professionisti ridono e di divertono di fronte alla simpatica scenetta di Tina e Gemma Galgani. Poi salutano tutti e tornano alle prove nella scuola di Canale 5. (Clicca qui per il video del ballo)

