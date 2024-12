Anticipazioni Uomini e Donne, puntata dell’11 dicembre 2024: la lettera di Fabio a Gemma

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne anche oggi, mercoledì 11 dicembre 2024. Come sempre Maria De Filippi sarà al timone del dating show di Canale5 a partire dalle 14.45 circa, in studio a commentare le vicende del protagonisti del Trono Over e del Trono Classico come sempre ci saranno Tina Cipollari e Gianni Sperti insieme a Tinì Cansino. Ma cosa succederà in studio nella puntata di oggi?

Le anticipazioni Uomini e Donne svelano che oggi andrà in onda la prima parte della registrazione del 3 dicembre 2024 e dunque ampio spazio avranno al centro dello studio Gemma Galgani e Fabio Cusitore. La conoscenza tra la dama torinese e il cavaliere sembrava procedere per il meglio nelle scorse puntate, Gemma non ha mai nascosto di provare un certo interesse per l’italo-canadese ma l’idillio si è rotto quando ha ricevuto delle segnalazioni sul conto dell’uomo. Nella puntata di oggi ci sarà la rottura definitiva tra Gemma e Fabio, con quest’ultimo che ha scritto una lettera al veleno nei confronti della dama.

Uomini e Donne puntata di oggi 11 dicembre 2024, Fabio attacca Gemma: “Falsa e bugiarda”

Nel dettaglio dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che dopo le segnalazioni su Fabio Cannone dei giorni scorsi in studio non se ne parlerà, la relazione tra Gemma Galgani e Fabio Cannone è finita e quindi non si è approfondirà l’argomento, tuttavia l’uomo, ferito nell’orgoglio farà recapitare una lettera contro la dama di Torino e Maria De Filippi la leggerà in studio.

Nella lettera contro Gemma Galgani, Fabio Cannone la accuserà di essere una donna falsa e bugiarda che vuole fare solo spettacolo. Subito dopo il discorso si chiuderà così e l’uomo ballerà con Tina Cipollari regalando ai pubblico in studio ed ai telespettatori da casa un momento iconico. Va segnalato inoltre che nelle prossime puntate Fabio rimarrà nel parterre del Trono Over mentre Gemma avrà un crollo emotivo.

Svelate le anticipazioni Uomini e Donne di quello che succederà nella puntata di oggi del dating show di Canale5 non resta che rivelare che si assisterà anche ad un clamoroso colpo di scena: il ritorno di Mario Cusitore. L’uomo ha abbandonato il programma dopo la bufera di segnalazioni che ha travolto Alessio Pecorelli e che lo ha visto costretto ad abbandonare il trono. Anche Mario è finito al centro di segnalazioni e per questo ha deciso di lasciare il programma ma successivamente ha cambiato idea ed oggi lo rivedremo in studio.