Gemma Galgani e Sirius in crisi dopo Uomini e Donne?/ Nicola smentisce sui social

Come procede la relazione tra Gemma Galgani e Sirius? I fan di Uomini e Donne, che si sono appassionati alla particolare frequentazione tra il 26enne, il cui vero nome è Nicola Vivarelli, è la 71enne veterana del dating show, potrebbero pensare che la conoscenza sia giunta al termine in queste settimane. Anche perché il gossip di un allontanamento tra i due circola ormai tra qualche giorno. A smentirlo, nelle ultime ore, è però stato proprio Nicola con un gesto social. Sirius, ormai seguitissimo sui social,ha infatti replicato ad un utente che ha manifestato il suo consenso per la coppia. “Lo sai, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc. Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”, ha scritto l’utente sotto il suo ultimo post. Nicola Vivarelli ha così risposto con una emoji di consenso, che sembra dunque smentire le voci di una presunta crisi con Gemma.

Gemma Galgani e Sirius, nessuna crisi: la frecciatina di Giorgio Manetti

Di Gemma e Sirius e di come procede la loro frequentazione se n’è parlato oggi, 25 giugno, anche nel digital space di RTL 102.5 con Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia, dove a dire la sua di recente è stato anche Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha manifestato tutti i suoi dubbi sulla coppia, dichiarando: “Se fosse stata una cosa successa al di fuori dei teleschermi, sarebbe un altro discorso. Fuori una storia così può anche essere normale, ma io chiuderei con una frase lapidaria: “Cosa non si fa per la pagnotta”. Ormai è lì da dieci anni. Ma l’amore se capita, deve capitare per caso.” E chissà che Gemma non replichi all’ennesima frecciatina del suo ex!



