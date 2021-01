Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci/ Insulti a Uomini e Donne, spunta un’altra!

La nuova registrazione di Uomini e Donne ha segnato un nuovo triste epilogo per le questioni di cuore di Gemma Galgani. La conoscenza con Maurizio Guerci è giunta ufficialmente al termine e non senza accuse. A dare il via alla registrazione è stata proprio la Galgani che ha raccontato quanto accaduto durante le ultime feste natalizie. Aveva già ammesso di aver sentito poco Maurizio ma il 26 dicembre, stando a quanto raccontano le anticipazioni del Vicolodellenews, mentre erano al telefono, è accaduto qualcosa di inaspettato. Lui ha infatti attaccato il telefono in fretta e furia perché bussavano alla sua porta, senza dire a Gemma chi fosse. Solo dopo la dama ha scoperto da lui che si trattava di una sua amica alla ricerca di un sostegno morale perché nel mezzo di un momento di sconforto.

Maurizio chiude con Gemma: a Uomini e Donne spunta un’altra donna

Il racconto di Maurizio Guerci a Uomini e Donne ha destato subito molti sospetti (e non manca qualche insulto in studio), soprattutto perché qualora la sua versione fosse stata vera non ci sarebbe stato motivo per attaccare il telefono a Gemma in fretta e furia. Ma non è tutto visto che Maurizio non ha voluto neppure trascorrere il Capodanno con Gemma. A quanto pare, la sera prima lui voleva chiudere con la frequentazione ma la Galgani si è proposta di andare in macchina con lui per cercare di chiarire, proposta fa lui però rifiutata. Ne nasce in studio uno scontro acceso tra le due parti che si incolpano a vicenda. Alla fine è Maurizio a decidere di chiudere la conoscenza con Gemma Galgani.



