Gemma Galgani/ Perché Maurizio Guerci l’ha lasciata? “Ho le prove…”

Martedì 19 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Secondo quando anticipato da IlVicoleDelleNews, nel corso della registrazione Gemma Galgani ha detto di aver scoperto il vero motivo per cui Maurizio Guerci l’ha lasciata. La storica dama del Trono Over ha sostenuto di essere in possesso di alcune prove che mostrerà a tempo debito. Ricordiamo che Maurizio aveva espresso un sincero interesse per Gemma, salvo poi fare un drastico dietro front durante le feste natalizie da poco trascorse. In occasione del suo compleanno, rivela il sito IlVicoloDelleNews, Gemma Galgani ha ricevuto dei fiori sia da Maurizio Guerci sia da un altro cavaliere sempre di nome Maurizio. La dama del trono over ha ricevuto un regalo anche dall’opinionista Tina Cipollari che le ha donato una torta decorata con tre mummie.

Gemma Galgani e Maurizio Guerci: ecco perché ha lasciato la dama

Dopo i festeggiamenti Gemma Galgani ha detto di aver ricevuto delle segnalazioni secondo cui Maurizio Guerci l’ha lasciata perché già impegnato con un’altra donna. La dama torinese ha promesso di mostrare le prove non appena possibile. Sempre secondo le anticipazioni de IlVicoloDelleNews, Gemma Galgani è arrivato un nuovo corteggiatore, anche lui di nome Maurizio. La dama ha deciso di dargli una possibilità, dopo avere ascoltato una poesia letta da lui. Al capolinea, invece, la frequentazione con Gianluca. Secondo Gemma, in una conversazione al telefono il cavaliere l’ha accusata di puntare volutamente a uomini non adatti a lei, per continuare a collezionare delusioni d’amore e restare così nel programma. Gianluca è stato “salvato” da Tina che ha deciso di tenerlo in studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA