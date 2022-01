Gemma Galgani piange per Stefano a Uomini e Donne/ Lui: “Ferito nell’orgoglio!”

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova parentesi dedicata a Gemma Galgani. Scopriamo infatti che la dama, dopo aver rotto con Stefano perché non interessata a lui sentimentalmente, è rimasta ‘offesa’ dal fatto che il cavaliere abbia subito deciso di conoscere altre dame. Una mancanza di rispetto che la Galgani non ha tollerato, rimanendoci male a tal punto da piangere per lui. Lacrime, le sue, che in studio scatenano l’incredulità oltre che le critiche dei due opinionisti. “Ma cosa doveva fare? Sei tu ad aver chiuso con lui, doveva aspettare che cosa?”, ha tuonato Gianni Sperti. Più dura, invece, Tina Cipollari, che ha trovato l’atteggiamento della dama inspiegabile.

Tina Cipollari Vs Gemma "Vergogna dell'Italia"/ "Fanno bene gli uomini a usarti"

Stefano replica alle accuse di Gemma Galgani: “Mi ha ferito nell’orgoglio!”

Dall’altra parte anche Stefano replica alle sue lacrime e accuse e spiega perchè si è comportato così: “Mi hai ferito nell’orgoglio, sono ferito da uomo, lo capisci? Io la pagina ora non è che la volto, la strappo proprio! Questo non vuol dire che come amicizia finirà: lei mi piace moltissimo come persona, davvero tanto.” Maria De Filippi svela allora che Stefano ha lasciato il numero a Elena, che l’ha però rifiutato in quanto si trova d’accordo con Gemma, e Diana, che tuttavia si dice poco interessata a lui.

LEGGI ANCHE:

Nicola Vivarelli, Sirius di Uomini e Donne/ "Sento ancora Gemma Galgani..."UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Matteo si sbilancia con Federica

© RIPRODUZIONE RISERVATA