Gemma Pedrini, chi è?/ Violoncellista ipovedente dalla nascita si è laureata!

Considerata una delle artiste migliori del panorama italiano, Gemma Pedrini oggi si è laureata insieme alla mamma. Ma chi è la giovane 24enne? Ipovedente dalla nascita, la milanese è una violoncellista di grande successo: nonostante la giovane età, si è già esibita con i maggiori artisti italiani. Nonostante la capacità visiva molto ridotta rispetto al normale, Gemma non ha mai smesso di stupire i suoi genitori e i suoi cari: la musica ha rappresentato una valvola di sfogo, «un antidepressivo» come ha spiegato in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Famiglia Cristiana. Dopo l’avventura da agonista dai 13 ai 16 anni nello Sci, arrivando a vincere una medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di Sestriere, Gemma Pedrini ha iniziato a frequentare il Conservatorio e da quel momento in poi la sua vita è cambiata. Una decisione fortemente voluta, nonostante nella sua famiglia nessuno fosse musicista: «I miei genitori non mi hanno mai forzata, è stata una mia scelta».

CHI E’ GEMMA PEDRINI?

Troppo gracile per suonare il flauto traverso, come da lei stesso raccontato, Gemma Pedrini ha iniziato a suonare il violoncello in Conservatorio: «Mi ha appassionata sin da subito: è uno strumento di notevole versatilità, con una grande estensione di ottave: ha note molto basse ma anche molte acute. Con l’arco poi puoi fare tanti tipi di effetti, come imitare le percussioni». Diplomatasi nel 2015, all’età di 20 anni, Gemma Pedrini ha fatto i conti con il non poter vedere, fattore diventato il punto di partenza per tentare di esprimersi al massimo. Una delle più grandi emozioni risale a sei anni fa, al concerto per l’85° compleanno del maestro Ennio Morricone: la milanese ebbe l’occasione per interpretare Mission davanti a lui. E non solo: sono tante le collaborazioni con i maggiori artisti contemporanei, basti pensare a Franco Battiato, Ron e Antonella Ruggero. E oggi un nuovo risultato: la laurea insieme alla mamma!





