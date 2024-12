Chi è Patrick Debort, l’ex marito della cantante Ivana Spagna

Forse non tutti sanno che la celebre cantante Ivana Spagna, nel 1992, sposò il modello francese Patrick Debort, dopo una frequentazione travolgente e appassionante. Un matrimonio che in teoria nasceva sotto i migliori auspici, nonostante le infauste previsioni di un amico sensitivo dell’artista. A detta dell’esperto, infatti, il matrimonio sarebbe durato appena una settimana, come rivelato dalla Spagna in una intervista rilasciata anni più tardi. “Dopo che ricevetti la proposta di matrimonio mi confrontai con mio amico sensitivo, Mario De Sabato. Mi disse di lasciare perdere perché sarebbe durata poco. E così fu”, il racconto choc della cantante.

La cerimonia si tenne a Las Vegas e già nelle prime ore Ivana capì che qualcosa non funzionava: “Avevo scritto il mio nome sul fondo della piscina vuota. Non Ivana, ma Spagna. Fu il primo di tanti segnali rivelatori, capii che avrei sofferto e la chiusi lì”, ha spiegato.

Patrick Debort, il matrimonio lampo con Ivana Spagna: perché divorziarono dopo appena una settimana?

“Non volli credere al mio amico sensitivo e invece è andata proprio così. Ho chiesto il divorzio dopo una sola settimana”, ha ricordato ancora la cantante, che non è mai entrata concretamente nel dettaglio sulla storia con l’ex marito Patrick Debort. Sul suo conto sappiamo che lavorava come modello ed era un produttore musicale emergente.

I due si erano incontrati a Parigi e fu subito colpo di fulmine, anche se le cose decollarono in un secondo momento. “Era impegnato e io stavo ancora con Larry, per cui non se ne fece niente. Mi cercò dopo anni quando vivevo a Los Angeles. Dopo un mese mi chiese di sposarlo”, ha rivelato Ivana Spagna in una delle tante interviste sul suo passato sentimentale.