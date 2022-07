Gene Gnocchi: “Il GF Vip? Solo se avessi bisogno di soldi”/ Ma il fratello Charlie…

Gene Gnocchi dice no ai reality

Gene Gnocchi è da anni un protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Con la sua ironia è stato il comico di punta di tante trasmissioni di successo. Gnocchi, però, non ha mai partecipato ad un reality e, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ribadisce la sua contrarietà ai reality. Gene, infatti, spiega che non parteciperebbe mai a reality come il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi aggiungendo che accetterebbe l’eventuale proposta solo ad una condizione.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Svelata la data/ "La nuova data…"

“Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee”, ha dichiarato a La Stampa parlando dell’attuale offerta televisiva.

Gene Gnocchi, la frecciatina al Grande Fratello Vip

Senza giri di parole, parlando del Grande Fratello Vip che, lo scorso anno ha incollato davanti ai teleschermi di canale 5 il pubblico per sei mesi, Gene Gnocchi si lascia andare alle seguenti dichiarazioni sulle pagine de La Stampa: “Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”.

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip?/ "Ci sto pensando" e detta le condizioni: portare il suo cagnolino

Parole che arrivano mentre sul web si rincorrono rumors secondo i quali tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 potrebbe esserci anche Charlie Gnocchi ovvero il fratello di Gene.

LEGGI ANCHE:

Wanda Nara hot a Ibiza/ Fan le ruba un bacio al seno: la reazione è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA