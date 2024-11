Genitori di Federica Nargi: l’addio a casa ad appena 18 anni

Nonostante da tanti anni non viva ormai più in famiglia, Federica Nargi ha un rapporto molto stretto con sua famiglia d’origine, che ha lasciato molto giovane per inseguire il suo sogno di diventare una modella. La showgirl è riuscita nel suo intento: oggi è una modella molto conosciuta e famosa, ma soprattutto molto apprezzata, e ha trovato ormai da tempo l’amore con l’ex calciatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due bambine, Beatrice e Sofia. Questo successo non ha spezzato il legame profondo con la sua famiglia, che ama in maniera viscerale. I genitori di Federica Nargi, Claudio e Concetta, hanno dato vita a lei e alla sorella, Claudia, alla quale la lega un amore speciale.

Parlando del suo passato, la modella più volte ha spiegato quanto sia stato complicato lasciare la sua casa per andare a vivere sola ad appena 18 anni, per inseguire il sogno della tv e dello spettacolo. Molto presto, infatti, ha partecipato a Miss Italia, poi ancora a Veline e ad altri programmi di successo. “Quando ti ritrovi così piccola e vedi che la vita cambia da un giorno all’altro, io non ero pronta a questo distacco con casa mia…” ha rivelato emozionata la Nargi. Per questo, ha aggiunto “non sono stata bene per tre anni, stavo male, tanto, loro neanche lo sanno, ma ho sempre cercato di farmi vedere forte ma mia madre capiva, bastava uno sguardo e capiva.”

Genitori di Federica Nargi: il rapporto speciale con mamma e papà

Parlando dei suoi genitori, Federica Nargi ha descritto il papà Claudio come un grande lavoratore, sempre dedito al sacrificio, valore che ha trasmesso alle sue due ragazze, insegnando loro a cavarsela da sole e ad essere indipendenti. La mamma, invece, è stata descritta dalla modella come “una donna di casa”, che non dimostra il suo affetto con abbracci e parole dolci ma lo fa in un’altra maniera, curando sempre al massimo le persone a lei care, come appunto le sue figlie e il marito.