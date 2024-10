Federica Nargi, il racconto privato a Ballando con le stelle 2024: “Ho lasciato casa a 18 anni ma…”

Federica Nargi apre il suo cuore alle telecamere di Ballando con le stelle 2024, raccontando un aspetto inedito della sua vita personale. La showgirl fa un tuffo nel passato al suo esordio nel mondo dello spettacolo, nato per gioco ma, comunque, pieno di difficoltà, legate soprattutto al distacco dalla famiglia. “Sono sempre stata una grande sognatrice da quando sono piccola, non ero una principessa, non mi sono mai sentita elegante, al massimo principessa di Tor Bella Monaca”, ha esordito.

Nargi ha così parlato della sua famiglia, alla quale è molto legata: “Ho sempre voluto cercare la mia indipendenza, nonostante la mia famiglia non mi facesse mai mancare niente. Mio padre è sempre stato un grande lavoratore, mia mamma una donna di casa esemplare, eccezionale. Non è stata una donna di grandi abbracci, ma dimostrava il suo amore in altri modi, e io sono come lei. Dimostro il mio amore in altri modi.”

Federica Nargi: “Sono stata male per 3 anni, non l’ho mai detto ai miei genitori”

L’addio al suo nido familiare è stato, per Federica Nargi, traumatico. La showgirl lo ammette a chiare lettere nel nuovo video-confessionale di Ballando con le stelle 2024: “A 18 anni sono andata via di casa e non è stato semplice, anche per i miei genitori, che mi hanno vista andare via. Ho cercato però la via più semplice. Ho partecipato a Miss Italia, a Veline, ma sempre con grande semplicità, prendendola come un gioco. Non volevo fare spettacolo ma quella per me era la via più facile allora, volevo essere indipendente. E quando ti ritrovi così piccola e vedi che la vita cambia da un giorno all’altro, io non ero pronta a questo distacco con casa mia… Non sono stata bene per tre anni, stavo male, tanto, loro neanche lo sanno, ma ho sempre cercato di farmi vedere forte ma mia madre capiva, bastava uno sguardo e capiva.”