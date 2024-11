Non lo si può più considerare emergente; il grande successo che riscuote con ogni singolo e album può portare a considerare Leo Gassmann ormai come cantante affermato. Non mancano le esperienze da attore, sulla scia dei genitori che prima di lui e ancora oggi vivono da protagonisti i set cinematografici e televisivi. Stiamo parlando di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Il figlio, Leo Gassmann, ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo ma senza pressioni, come lui stesso ha raccontato: “Papà mi ha sempre lasciato libero di scegliere, anche se è stato più severo in confronto a mamma ma abbiamo un rapporto basato su amicizia e fiducia”.

Il merito dei genitori di Leo Gassmann – Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz – si evince in maniera chiara dalle parole del cantante e attore che, intervistato dal settimanale Chi, affermò: “Penso che l’attenzione che si dedica ai bambini nei primi anni di età sia fondamentale per rendere una persona felice e realizzata; mia mamma è l’angelo della mia vita”. Nel corso della sua giovane carriera non è stato per nulla scalfito dall’etichetta di figlio d’arte; anche in questo caso il merito è da ascrivere ai genitori e in particolare al papà: “E’ stato un padre esemplare, nel senso che è riuscito a non farmi mai pesare il mio cognome. Penso che sia dipeso dal fatto che lui c’era già passato. Faccio parte di una famiglia di brave persone prima che artisti, ho imparato tanto da loro”.