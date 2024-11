Leo Gassmann, chi è e carriera: dai primi passi nella musica a Sanremo

Giovane e talentuoso figlio d’arte, Leo Gassmann sarà presente oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona, ospite di Caterina Balivo su Rai 1. Nato a Roma nel 1998, il cantante è figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz nonché nipote dello storico attore e regista Vittorio Gassmann. Il suo percorso di avvicinamento alla musica comincia da piccolo, quando si appassiona di chitarra classica entrando successivamente nel Conservatorio; successivamente abbandona la musica classica e si avvicina al canto.

Dal 2018 arrivano le prime esperienze televisive: in quell’anno partecipa a X Factor giungendo fino alla semifinale, due anni dopo arrivano le prime esperienze al Festival di Sanremo. Nel 2020 vince la categoria Nuove Proposte con la canzone Vai bene così e pubblica il suo primo disco Strike, mentre l’anno scorso torna in gara all’Ariston ma tra i Big con il brano Terzo Cuore, scritto per lui dai Pinguini Tattici Nucleari. Sempre nel 2023, pubblica anche il brano Dammi un bacio ja’ che diventa colonna sonora della serie Rai Un professore, in cui recita il padre Alessandro.

Leo Gassmann tra cinema e vita privata: la nuova fidanzata Maia Reficco

Ma i successi per Leo Gassmann, a dispetto della sua giovane età, non sono finiti qui. Nel 2024 arriva infatti il trionfo televisivo nel film Califano, che segna il suo debutto come attore interpretando i panni del grande Franco Califano; grazie al suo lavoro ottiene anche il Nastro d’argento nello stesso anno come Premio Speciale “Rivelazione dell’anno”. Più di recente è invece nel cast del nuovo film di Paolo Costella Una terapia di gruppo.

Per quanto riguarda la vita privata, Leo Gassmann in passato è stato sentimentalmente legato alla cantante Enula, ex allieva di Amici. Successivamente si è avvicinato all’attrice Maia Reficco, 24 anni, argentina con cittadinanza statunitense, che si presenta a tutti gli effetti come sua nuova fidanzata sebbene il cantante non abbia ancora ufficializzato. I primi gossip sul loro conto sono arrivati la scorsa primavera, quando la coppia fu paparazzata dal settimanale Chi in dolce compagnia, tra tenerezze, abbracci e baci. Il cantante è però estremamente riservato e difficilmente cede a dichiarazioni pubbliche riguardanti il suo privato, dunque al momento non sappiamo se sia ancora fidanzato.

