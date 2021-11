Genitori Federico Fashion Style contro giudici di Ballando/ “Gli fanno psicanalisi”

I genitori di Federico Lauri Fashion Style si schierano contro la giuria di Ballando con le Stelle 2021 prima di vederlo scendere in pista. Le critiche delle scorse settimane non sono affatto piaciute a mamma e papà, che non le mandano a dire Canino e a Selvaggia Lucarelli. “Non capiamo perché si concentrino così tanto sul suo essere”, dicono Angela D’Amico e suo marito. “Nostro figlio si è sempre vestito così ma chi non ci vuole credere non ci creda. Quella che gli fanno a Ballando sembra una sorta di psicanalisi da parte dei giudici”, sentenziano delusi e amareggiati.

Federico Lauri vittima di bullismo/ "Quando al bar mi dicono 'guarda sto gay' io..."

I genitori di Federico Fashion Style sul piede di guerra: “Gli hanno fatto indossare una corazza”

L’insegnante di Federico Fashion Style, Anastasia Kuzmina, crede che i giudici abbiano solo una domanda da fare al suo allievo. Il padre e la madre di Federico, tuttavia, preferiscono non entrare nel merito, ma sono molto risentiti dalle provocazioni riservate al figlio durante le puntate. “Anche se lui si difende bene da solo, perché Federico è un ragazzo che sta molto avanti. Lui affronta qualsiasi cosa con la determinazione, adesso si è creato una corazza, ma è una corazza che sinceramente gli hanno fatto indossare…”, concludono all’unisono papà e mamma Lauri.

LEGGI ANCHE:

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Stasera a ruoli invertitiFederico Lauri "essere fashion non significa gay"/ Canino: "non credo a ciò che dice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA