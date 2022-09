Genitori Giovanni Ciacci, chi sono?/ “Papà è andato via quando avevo un anno, mamma…”

Chi sono i genitori Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci ama parlare della sua carriera, ma meno della vita privata. Nel passato del costumista c’è una ferita aperta inferta dal padre quando lui era solo un bambino. “E’ andato via quando avevo un anno e mia sorella Francesca pochi giorni”, raccontò nel 2018 in una lunga e toccante intervista rilasciata a Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il padre di Ciacci era un dirigente di banca e lasciò la mamma di Giovanni per un’altra donna. Giovanni e la sorella sono stati così cresciuti dalla madre Erina e dai nonni. Una ferita che non si è mai rimarginata e che rappresenta un vuoto enorme nel cuore del concorrente del Grande Fratello Vip 7.

“Essere figlio di separati era un problema grande. Io sono cresciuto senza padre. Poi, durante gli anni, è stato un po’ con noi, ma mia madre ha cresciuto me e mia sorella facendoci anche da padre. Mia nonna, la mamma di mio padre, è rimasta con noi fino a quando è rimasta in vita.

Pur essendo cresciuto con la madre, Giovanni spiega di sapere perfettamente dove vive il padre. “So dove vive, ma non ho mai avuto la figura paterna – ha svelato Ciacci a Storie Italiane nel 2018. “Ti dirò di più, ho anche un fratello che ho visto una sola volta e ho anche un nipote che non ho mai visto”, ha aggiunto.

Giovanni ha ribadito più volte di aver comunque avuto un’infanzia bellissima grazie ad “una mamma meravigliosa e una sorella straordinaria”. Tuttavia, il dolore per l’assenza del padre è comunque una ferita come ha raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più: “Nulla può colmare un vuoto simile”.

