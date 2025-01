Chi sono i genitori di Nicoletta Manni: la confessione della madre

La celebre étoile Nicoletta Manni, riuscita a raggiungere grandi traguardi nella danza, ha sempre goduto dell’affetto della madre e del padre che l’hanno accompagnata passo dopo passo nel corso della carriera. Una vita dedicata al ballo che è sbocciata a Santa Barbara, una piccola parte di Galatina, fino allo sbarco alla Scala di Milano, i genitori di Nicoletta Manni hanno raccontato come neanche nei migliori sogni si sarebbero aspettati certi traguardi: “Quando Nicoletta ha iniziato a muovere i primi passi ovviamente non potevamo immaginare quanto è accaduto fino ad oggi e tutte le soddisfazioni che ci ha regalato”.

Gli impegni e i sacrifici hanno però permesso alla danzatrice di raggiungere obiettivi prestigiosi, che l’hanno ripagata di tutti gli sforzi fatti in una vita prestata al ballo, una passione maturata anche grazie alla scuola della madre che ha dato la possibilità a tante ragazze di seguire i loro sogni.

Genitori Nicoletta Manni, la commozione del padre: “Ci ha riempite di gioia”

Dagli inizi nella scuola di ballo della madre fino alla nomina come ètoile della Scala di Milano nel 2023, i genitori di Nicoletta Manni hanno sempre raccontato l’orgoglio di stare dietro ai sacrifici della ballerina. Fabio Manni, che nella vita di tutti i giorni lavora come dirigente di Sanitaservice a Lecce, ha raccontato con orgoglio ed emozione il percorso compiuto dalla figlia anno dopo anno. “È qualcosa di incredibile e che ripaga Nicoletta di tutti gli sforzi e dello straordinario impegno che ci ha messo fino ad oggi. Questo è un traguardo che ci riempie di gioia” ha rivelato il signor Fabio dopo la nomina come ètoile alla scala.

Ospite oggi a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, Nicoletta Manni tornerà sicuramente a parlare dei genitori e racconterà quanto siano stati centrali nel suo percorso di crescita professionale.