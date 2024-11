Nicoletta Manni è una straordinaria ballerina italiana, dal 2014 prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala ed Étoile dal 2023, ha cominciato a danzare da giovanissima, nella sua di danza della mamma. “Ballare è stato a lungo un gioco; non avevo idea dell’impegno che mi attendeva. Noi ballerini cominciamo da piccoli, senza sospettare i sacrifici che ci attendono” ha spiegato proprio la Manni, che a undici anni ha superato con il massimo dei voti gli esami della metodologia Royal Academy of Dance per poi essere ammessa alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, diplomandosi nel 2009.

Dopo aver conseguito il diploma, la Manni è stata ingaggiata alla Staatsballett di Berlino, partecipando poi alle audizioni per la Scala, finendo al primo posto in graduatoria e venendo nominata prima ballerina nel 2014. Nel 2023, invece, è diventata étoile, nominata direttamente dal sovrintendente del Teatro alla Scala.

Nicoletta Manni, l’amore con il collega Timofej Andrijashenko e il matrimonio

Nicoletta Manni è sposata dall’agosto del 2023 con il collega Timofej Andrijashenko, con il quale è fidanzata dal 2012. Anche il marito è primo ballerino del Teatro alla Scala dal 2018: lui, danzatore lettone, ha cominciato una storia d’amore con la collega da giovanissimo. I due insieme formano una straordinaria coppia di eccellenze nella danza ma ad aiutarli è il “non fare le stesse cose” quando sono entrambi a teatro lo stesso giorno. Quando però si trovano a ballare insieme, li aiuta l’incredibile fiducia e intesa che hanno l’uno nei confronti dell’altro. Quando invece chiedono loro se allargheranno o meno la famiglia, la risposta è: “Se pensiamo ad un figlio? Un passo alla volta, per questo 2023 le sorprese sono finite”, almeno così dicevano lo scorso anno. Anche per il 2024, però, non sono arrivate sorprese. C’è un tempo per tutto e al momento i due sono concentrati sulla carriera.