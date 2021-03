Gennaro Lillio: “Vera Gemma innamoratissima di Jeda”/ “Ci siamo sentiti e lei…”

Si parla di Isola dei Famosi nel corso del nuovo appuntamento di Pomeriggio 5. La diretta di ieri, 22 marzo, ha lanciato nuovi scontri, polemiche ma anche alimentato gossip come quello su Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda. Le rivelazioni piccanti della concorrente dell’Isola dei Famosi hanno lasciato perplessi alcuni telespettatori e gettato ombre sul rapporto col giovane fidanzato.

Di fronte a questi dubbi, proprio nel salotto di Barbara D’Urso è arrivata la testimonianza di un volto noto nonché caro amico di Vera Gemma: Gennaro Lillio. I due hanno affrontato insieme l’avventura a Pechino Express e da allora sono rimasti buoni amici. Lillio ha allora raccontato di conoscere Jeda e di sapere per certo che lui e Vera si amano tantissimo.

Gennaro Lillio difende la coppia Vera Gemma-Jeda a Pomeriggio 5

“Lei è innamoratissima, – ha ammesso Gennaro Lillio a Pomeriggio 5 – noi ci siamo sentiti anche prima della sua partenza e mi fa ridere perché la vedete così che fa battute, ma lei è sempre così.” Gennaro ha inoltre difeso anche Jeda dalle critiche di chi lo trova senza tanta personalità e quindi ‘malleabile’: “Non è mai stato in tv, è normale che non sia abituato. Lui è innamoratissimo di lei ma chiaramente lì è tutto molto enfatizzato, non è abituato…”

