Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Corteggiamento di 9 mesi in pieno lockdown”

Continua a fare scalpore la relazione tra Jeda e Vera Gemma. Ciò che più sconvolge del fidanzamento tra l’attrice, ex spogliarellista ed ex domatrice di tigri ed il giovane produttore di musica trap è proprio la grande differenza di età: lei 50 anni, lui 22. “Resiste accanto a me proprio perchè mi conosce, sa che mi piace scherza e ironizzare e che ho un debole per la bellezza. Se lui fosse geloso non potrebbe stare con me”, aveva detto Vera Gemma, naufraga dell’Isola dei Famosi, nei primi giorni di convivenza in Honduras dopo alcune esternazioni fatte sul conto di Akash Kumar e che avevano leggermente imbarazzato il fidanzato, sempre presente in studio in suo supporto. “La conosco e mi fido di lei”, si era limitato a commentare timidamente in diretta tv il ragazzo.

Negli uomini Vera sembra cercare una dote in particolare che le ricorda suo padre Giuliano Gemma, ovvero l’umiltà ma anche la tenacia e l’entusiasmo in grado di poter affrontare il suo temperamento davvero esplosivo. Tutte caratteristiche che, seppur nella timidezza, sembrano appartenere anche al giovane Jeda, suo accanito sostenitore oltre che fidanzato.

JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA: RIVELAZIONI SULLA LORO CONOSCENZA

La storia tra Jeda e Vera Gemma va avanti da nove mesi. Lui è un giovane manager di musica trap che oltre a non far caso ai 28 anni di differenza, sembra dare poco peso anche alle battute della sua esuberante compagna finora dette proprio all’Isola dei Famosi. Al momento comunque il 22enne non sembra temere la concorrenza: “Awed? E’ una brava persona, non temo nessuno per ora, la conosco e mi fido di lei”, aveva detto incalzato dalla conduttrice Ilary Blasi. A svelare nuovi retroscena sul loro rapporto nel corso della puntata di ieri di Live Non è la d’Urso è stato Biagio D’Anelli che ha spiegato: “Possiamo spoilerare che per 9 mesi Jeda ha corteggiato Vera Gemma, 9 mesi intensi dedicandole canzoni, corteggiandola su Instagram, in pieno lockdown. Lei è una donna intelligentissima e lui è stato bravissimo ad entrare nelle sue grazie e poi si è trasferito a Roma a casa sua”. Notizia confermata anche dalla sorella di Vera Gemma, Giuliana, in collegamento con la trasmissione. Lui si è trasferito a Roma per stare con il figlio di Vera che ha 10 anni: “E’ vero in parte, Maximus si divide tra casa mia e casa di Vera dove c’è Jeda e sta anche con la zia che sarei io, passa anche tanto tempo con me ma Jeda ci aiuta”, ha rivelato Giuliana.

