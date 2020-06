Gennaro Lillio Vs Gianmarco Onestini/ “Dietro le quinte a Live? Spiego. In futuro…”

Pubblicità

Continua la diatriba tra Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini. Se quello che abbiamo visto a Live Non è la d’Urso ormai un paio di settimane fa non vi basta, oggi Onestini è tornato alla carica raccontando quello che secondo lui è successo dietro le quinte con quello che ormai possiamo definire il suo ex amico. In particolare, in un’intervista a Novella 2000, Onestini ha spiegato: “Alla fine di Live Non è la d’Urso ci siamo rivisti nei corridoi Mediaset…Mi sono avvicinato per tentare un chiarimento, visto che sono una persona coerente…Lui di botto mi ha gridato ‘vaffa…..’ Era fuori di se…”. Secondo l’ex gieffino, infatti, non c’è stato modo di chiarire le cose con il napoletano che “era fuori di sé” e poi alla fine conclude: “Secondo voi è un modo civile di confrontarsi?”. Ma la sua arringa non finisce qui visto che nella lunga intervista accusa Gennaro di gelosia: “Ha iniziato ad attaccarmi ripetutamente dopo la mia ascesa in Spagna..Prova una rabbia nei miei confronti che supera ogni limite”.

GENNARO LILLIO SMENTISCE QUANTO DETTO DA GIANMARCO ONESTINI

La risposta a Gianmarco Onestini è arrivata direttamente da Gennaro Lillio che oggi, intervenendo nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, ha smentito quanto detto dal bel morettino: “Per quanto mi riguarda non mi piace ricalcare le cose passate, quando ci metto la faccia nelle cose non ho altro da aggiungere, quello che avete visto è successo…”. Un dietro le quinte quindi non c’è stato? Lillio dice di no e riguardo a quello che è successo tra loro ammette: “Io credo nell’amicizia e penso che nelle persone ci sia sempre qualcosa di buono ma nella vita c’è sempre qualcuno che non la pensa così”. Chiuso il capitolo Onestini, Gennaro ha poi rivelato di voler diventare attore magari in una serie tv come Gomorra in cui “manca un personaggio come il suo…”.



