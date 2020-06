Gennaro Petrucci, chi è il marito di Silvana Fucito/ Dalle accuse all’arresto

Pubblicità

Gennaro Petrucci è il marito dell’imprenditrice Silvana Fucito, diventata famosa per essersi negli anni opposta con fermezza al racket camorrista. La donna è infatti nota per essersi opposta al pagamento del pizzo, divenendo poi simbolo della lotta per la legalità. “Ho difeso il mio lavoro, i miei figli, il mio gesto è stato semplice, una liberazione e mi auguro che possa essere da esempio per imprenditori e commercianti vessati dal racket”, dirà infatti in un’intervista. Le cose però cambiano quando nel 2014 proprio suo marito, Gennaro Petrucci, viene arrestato. Sarà l’ANSA a riportare la notizia secondo la quale “Petrucci è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e simulazione di reato.”

Gennaro Petrucci e l’arresto per associazione a delinquere

Una notizia che porta non solo Gennaro Petrucci ma anche sua moglie Silvana Fucito dall’altra parte della medaglia, quella finora combattuta dalla donna. Infatti nella notizia verrà poi svelato che “Gli uomini del Gico gli hanno anche sequestrato beni per più di tre milioni. Fucito è anche destinataria di un sequestro di beni. La donna è amministratore unico della G.S.P. General Sell Pant srl.” Una situazione delicata che porta l’imprenditrice a decidere di lasciare la presidenza della sua associazione e anche della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane, la Fai.



