Genoa, Gudmundsson indagato per molestie sessuali/ Sospeso dall’Islanda, lui nega

Il calciatore del Genoa Albert Gudmundsson è stato accusato di molestie sessuali. L’attaccante rossoblu è stato sospeso in via cautelativa dalla sua nazionale, l’Islanda, dopo che la federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per molestie. Come riporta Sport Mediaset, il quotidiano islandese Dv parla di “presunta violenza sessuale”. La presidente della Ksi (Federazione islandese di calcio) Vanda Sigurgeirsdèttir ha spiegato: “Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per su un membro della nazionale”. Il regolamento prevede che un calciatore non possa essere convocato mentre c’è un’inchiesta in corso.

Risultati Conference League/ Diretta gol live score: Plzen ok, ecco la Fiorentina! (oggi 24 agosto 2023)

Gudmundsson nega le accuse

Il Secolo XIX conferma che Gudmundsson è stato accusato di molestie sessuali da parte di una donna di 24 anni ma, a differenza della nazionale islandese, il Genoa non lo terrà fuori. L’esterno offensivo sarà regolarmente convocato da mister Alberto Gilardino. Il calciatore nega ogni addebito nei suoi confronti: “Non c’è nulla di vero”. Il calciatore può contare sul sostegno della moglie Elisa e in questi giorni sta studiando la strategia difensiva. Non si tratta del primo caso in Islanda: recentemente già altri calciatori erano stati accusati – Aron Einar Gunnarson ed Eggert Gunnthor Jonsson tra gli altri – e poi reintegrati una volta arrivato il proscioglimento.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Rapid Vienna Fiorentina (risultato 0-0) streaming video tv: spreca Schick (24 agosto 2023)Risultati Europa League/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (andata playoff, 24 agosto 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA