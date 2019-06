GENOVA, AUTOBUS IN FIAMME/ Video incendio corso Europa: intossicato il conducente

Momenti di paura questa mattina intorno alle 8:30 in corso Europa a Genova, dove un autobus della linea 18 ha preso fuoco. In quel momento, trattandosi di un orario di punta, con molte persone che raggiungono il loro posto di lavoro, il mezzo era pieno di gente. I passeggeri in ogni caso sono riusciti a scendere dal bus e a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero all’interno del veicolo, che ha finito per incendiarsi. Chi ha avuto la peggio è stato il conducente dell’autobus: come riportato da “Il Secolo XIX”, l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per un’intossicazione dovuta al troppo fumo inalato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

GENOVA, AUTOBUS IN FIAMME

Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno portato l’autobus della linea 18 di Genova a prendere fuoco mentre era in transito in corso Europa, poco prima della svolta verso viale Benedetto XV. Come riportato da “Il Secolo XIX”, sul posto si sono subito portati i vigili urbani, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza della zona. Un’operazione che ha inevitabilmente creato dei disagi alla viabilità. Come riportato dal portale locale “Genova 24”, incolonnamenti e code sono state segnalate da zona Brignole fino a Sturla. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lo stesso autista ad accorgersi del fumo, arrestando immediatamente il mezzo e facendo scendere in sicurezza le persone.





