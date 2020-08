Gentiloni e Sassoli al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: economia Ue dopo la crisi

Nella terza giornata del Meeting di Rimini 2020 è l’Europa con le sfide politiche ed economiche che l’attendono dopo la pandemia Covid-19 a far da guida nel vasto programma: un doppio incontro vede presenti prima il Commissario agli Affari Economici Ue Paolo Gentiloni e poi nel secondo pomeriggio anche il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli. Apre le danze con l’incontro dal titolo “Una nuova economia per l’Unione Europea?” l’ex Premier Pd, forte dell’invito indiretto fatto da Mario Draghi nell’incontro inaugurale del Meeting per una politica economica «che non aggiunga incertezza al cambiamento». La pandemia ha messo l’economia dell’Europa in grave difficoltà: il Green New Deal, il Recovery Fund Next Generation UE, l’iniziative della Banca Centrale Europea e altre proposte della Commissione Europea hanno lo scopo di sostenere una ripresa in un orizzonte che guarda al futuro. Come anticipa lo stesso Meeting di Rimini nel presentare sul proprio portale l’incontro i oggi alle ore 15, le tematiche che incideranno nel dibattito non potranno che partire da queste domande: «Che incidenza potranno avere queste iniziative per l’economia dell’Unione in generale e dell’Italia in particolare a breve e a medio-lungo termine? Quali sono le principali riforme che bisogna avviare e quale sarà il ruolo delle imprese nella ricostruzione?». Nell’incontro il Commissario Gentiloni proverà a riflettere sulla possibilità di una “nuova” economia in uscita dalla crisi Covid-19 che possa essere più sostenibile, più solidale e meno ostacolata dalla burocrazia tecnocratica europea. L’incontro in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Eni, Generali, Leonardo, IEG Expo – dalle ore 15 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini 2020 – vedrà i seguenti ospiti intervenire: Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per gli Affari Economici. Partecipano: Luigi Gubitosi, Amministratore Delegato e Direttore Generale TIM; Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti; Marco Sesana, Amministratore Delegato Generali Italia. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.



L’INCONTRO CON DAVID SASSOLI AL MEETING DI RIMINI

Sempre sulla scia della “traccia” lasciata da Mario Draghi nel suo importante speech inaugurale del Meeting di Rimini, parlerà di politica, europea e Green New Deal il Presidente dell’Europarlamento David Sassoli, seconda importante personalità internazionale che sbarca in giornata al Meeting 2020 nella sua “Special Edition” sulla pandemia Covid-19. Dopo anni di crisi, l’Unione Europea si è ritrovata nella più forte e grave emergenza globale dai tempi della Seconda Guerra Mondiale: «prima le elezioni del Parlamento Europeo e poi la pandemia hanno suscitato dibattiti controversi che hanno fatto emergere la necessità di una nuova visione dell’Unione, ispirata dai valori fondativi e capace di far convergere le nazioni in una costruzione comune», introduce lo stesso Meeting nel presentare l’incontro dal titolo “Una nuova visione per l’Europa”. Con l’imminente Recovery Fund l’Europa ha provato ad alzare lo sguardo della Comunità Europea verso le future generazioni dunque non considerando “solo” la crisi come condizione di urgente intervento ma garantendo un profilo a lungo termine che possa intraprendere «la strada della solidarietà come unica percorribile». La tematica partirà dalla domanda-cardine: «Sarà possibile attraverso il Parlamentò Europeo, il Consiglio Europeo e le altre istituzione dell’UE rafforzare in modo duraturo questa nuova versione per risvegliare il “vecchio” continente?». L’incontro si terrà nelle Plenaria del Palacongressi di Rimini con la possibilità della presenza di pubblico (per chi ha prenotato nei giorni scorsi il proprio posto) oppure con la diretta video streaming a partire dalle ore 19: interverranno i seguenti ospiti, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. Dialogo con Luciano Fontana, Direttore de Il Corriere della Sera e Maurizio Molinari, Direttore di Repubblica. Intervento di saluto di Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni della Repubblica di San Marino. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.





