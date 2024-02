Geolier: arriva il featuring con Bob Sinclair, dopo la svolta a Sanremo 2024!/ “Ma, solo se impara…”

Sanremo 2024, Geolier risponde all’invito di dj Bob Sinclair!

Geolier accetta l’invito di dj Bob Sinclair per una collaborazione musicale inedita, dopo la svolta segnata al Festival della canzone italiana di Sanremo 2024. Ebbene sí, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel mezzo della competizione festivaliera che ha visto Geolier classificarsi secondo alla finale di Sanremo 2024 con “I’ p’ me, tu p’ te”, il dj francese di hit di fama internazionale Bob Sinclair ha indicato il Big di Napoli per un invito ad una futura collaborazione. Una proposta che Geolier ora accoglie a braccia aperte.«Il mio sogno è fare un pezzo con lui, è fantastico. Geolier è il numero 1, sono venuto a Sanremo per lui», dichiarava Bob Sinclair, prima del “sí, lo voglio” del Big di Napoli.

Geolier: "Secondo posto a Sanremo? Il risultato conta poco"/ E sulla fidanzata Valeria: "Rapporto magnifico"

Sempre ai microfoni di Radio Kiss Kiss con sede a Napoli, Geolier replica al dj Bob Sinclair con il suo consenso alla collab, ma ad una condizione: «Facciamolo, fammi finire Sanremo e andiamo in studio! Devi imparare prima il napoletano però.».

La svolta di Geolier a Sanremo 2024, con l’influenza global nel mondo

Insomma, a quanto pare il duetto tra il dj francese e il Big napoletano di Sanremo 2024 avrebbe tutti i presupposti possibili, in regola, per potersi concretizzare. Chiaramente, starà a Bob Sinclair, poi, rispondere positivamente all’aspettativa di Geolier, di imparare i dogmi della lingua di Napoli su cui si fonda la Street Art a suon di barre rap che é ora di influenza globale nel mondo.

Sanremo 2024: Geolier conquista il picco maschile di stream/ La classifica Spotify

Nel frattempo, intanto, il rapper Big di Sanremo 2024, Geolier, raggiunge tra gli altri traguardi festivalieri -oltre al miglior debutto per il più giovane Big di Sanremo 2024 su Spotify Global nel mondo, con la sua hit italo-partenopea “I’ p’ me, tu p’ te”- anche il massimo picco maschile per l’artista dal più alto volume di streaming su Spotify Italia, battendo artisti del calibro di Gué, Marracash, Shiva, Sfera Ebbasta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA