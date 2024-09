E’ finita tra Geolier e la fidanzata Valeria D’Agostino, conosciuta sui social con il nome di “VD’A” lettere che probabilmente la ragazza ha scelto come acronimo del suo nome e al cognome. Un gran bella storia d’amore quella nata tra la influencer e il rapper napoletano, secondo classificato al Festival di Sanremo 2024, che tramite i social ha annunciato la fine della relazione. I due erano “uniti da tantissimo tempo” come aveva confessato proprio Geolier diversi mesi fa dalle pagine del Corriere della Sera rivelando che la fidanzata Valeria D’Agostino l’aveva accompagnato per due anni in giro per il mondo. ”

“Lei ha insegnato molte cose a me e io altrettante a lei. Tra noi c’è un confronto costate, ma soprattutto un rapporto magnifico” – sono state le parole di Geolier sulla fidanzata a cui aveva fatto una bellissima dedica d’amore condivisa sui social fino all’annuncio della separazione.

Geolier e la ex fidanzata Valeria D’Agostino: perchè si sono lasciati?

Come mai è finita tra Geolier e l’ex fidanzata Valeria D’Agostino? A fornire qualche dettaglio in più sulla fine della storia d’amore di 2 anni tra il rapper e la influencer, è stato proprio il cantautore che sui social ha scritto: “alcune cose sono infinite anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente”. Non solo, Geolier ha poi aggiunto parlando della ex fidanzata: “il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te. Tu mi hai dato un’educazione quando non l’avevo, mi hai dato amore quando non conoscevo la parola”.

L’incontro con di Geolier con l’ex fidanzata Valeria D’Agostino ha sicuramente cambiato la vita del giovane rapper che ha ammesso di essere diventato uomo con lei e di aver scritto diverse canzoni proprio grazie a lei. “Tutte le canzoni che ti ho dedicato sono diventate hit perchè erano dedicate a te. Solo tu. Solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no” – ha concluso il rapper confermando la fine dell’idillio con la ex fidanzata Valeria D’Agostino.