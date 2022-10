George Ciupilan rivela il suo lato più sensibile al Grande Fratello VIP/ Sa ascoltare e stare vicino…

George Ciupilan rivela il suo lato più sensibile al Grande Fratello VIP

E’ un George Ciupilan ancora abbottonato quello che abbiamo visto in queste prime settimane al Grande Fratello VIP. Il giovane concorrente gieffino sembra restare sulle sue e non volersi esporre più di tanto su ciò che sta accadendo all’interno della casa. Ma recentemente ha avuto modo di mostrare il suo lato più sensibile e delicato. Ad esempio, nel momento in cui Luca è scoppiato in uno sfogo malinconico, George gli si è avvicinato in silenzio, rispettando i suoi spazi e facendogli sentire la sua vicinanza. Uno status emotivo che Ciupilan ben conosce, dato che lui stesso non ha avuti risvegli facili al GF VIP, tra commozione ed emozioni incontrollate.

Chi è Gigi il padre di George Ciupilan/ Perchè non ha più rapporto con lui? "Beveva, io sono cresciuto"

George Ciupilan, il giovane tik-toker si avvicina a Wilma Goich: “Il suo passato mi arricchisce”

Per superare i momenti più cupi, il giovane tik-toker si è aggrappato ai più esperti del gruppo. E nelle ultime ore c’è stato un tenerissimo incontro generazionale tra George Ciupilan e Wilma Goich, con il concorrente gieffino che ha confessato di essersi arricchito molto da un punto di vista culturale, in quest’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello VIP. A proposito di cultura, qualcuno sul web ha fatto ironia considerando le uscite a vuoto di alcuni gieffini in questa nuova edizione, ma da un altro punto di vista il confronto tra George e Wilma ha scatenato tenerezza e dolcezza. “Il suo passato mi arricchisce davvero tanto”, ha commentato Ciupilan.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese "Qui dentro la donna per me non c'è"/ Scarica così Ginevra Laborghini...GF Vip, George Ciupilan difende Marco Bellavia/ L'ex lo elogia: "Uno dei più maturi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA