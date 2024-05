George Ciupilan, trasformazione fisica incredibile dopo il Grande Fratello/ “E non è finita qui”

George Ciupilan e il cambiamento impressionante dopo il Grande Fratello

George Ciupilan si mostra in una versione totalmente spiazzante sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti deciso da diverso tempo di dedicarsi al mondo del bodybuilding, mostrando i suoi progressi nelle ultime ore che lo hanno portato a raggiungere un grande obiettivo. Ciupilan ha infatti partecipato a una gara di bodybuilding, mostrandosi in una forma eccezionale, alla quale neanche i suoi fan erano abituati. Con il tempo, l’ex concorrente de Il Collegio e del Grande Fratello ha infatti ottenuto risultati eccezionali e da una situazione di magrezza è passato a ottenere una massa muscolare di tutto rispetto. E George ha rivelato che non è finita qui e seguiranno altri progressi nei prossimi tempi.

Puff Daddy: "Ho picchiato la mia fidanzata Cassandra Ventura"/ "Sono imperdonabile e disgustato"

Questa nuova versione di George Ciupilan non sembra però aver fatto impazzire tutti i suoi fan, con molti che si sono anche detti preoccupati per l’imminente ingresso in competizione. Il fisico di George infatti sembra ancora troppo magro per poter competere con persone ben più piazzate dal punto di vista fisico e sono spuntate queste polemiche sui social: “Io lo vedo ancora troppo magro”, “Ancora non ci siamo, non si vedono gli effettivi muscolari che dovrebbe davvero mostrare in gara” alcune delle critiche mosse a George.

Hailie Jade Scott, la figlia di Eminem ha sposato Evan McClintock/ "Non potevo chiedere di meglio"

George Ciupilan e l’aggressione dei mesi scorsi: “Era tutto programmato”

Soltanto qualche mese fa George Ciupilan tornava a riempire le pagine non solo di gossip, ma anche di cronaca. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato infatti sfortunata vittima di un’aggressione, dopo la quale il ragazzo ha deciso di svoltare dal punto di vista fisico. Nel corso di una intervista concessa nel programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, il ragazzo aveva confidato di non conoscere l’identità dei suoi aggressori, ma che probabilmente il tutto era dovuto alla sua popolarità, scaturita grazie alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale Cinque, dal quale George Ciupilan è stato eliminato a metà percorso nella stagione 2022-2023.

De Martino e Belen Rodriguez, nuovo programma su Canale 5?/ Berlusconi chiede aiuto a Maria De Filippi

Ciupilan, scavando tra i ricordi, aveva parlato così dell’accaduto: “Hanno iniziato con calci e pugni, mi si è spaccato il labbro, mi hanno messo le mani al collo e poi alle spalle. Nessuno mi ha visto, credo fosse tutto programmato. Sono rimasto fuori da solo e poi i miei amici quando non mi hanno visto nel locale sono venuti fuori a cercarmi. Denuncia? Penso che dopo il Pronto Soccorso parta da sola” le parole di George a Verissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA