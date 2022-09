George Leonard: “Grande Fratello Vip? Andrei subito”/ “Farei innamorare…”

George Leonard: dal Grande Fratello agli occhiali per Armani

George Leonard, il principe del Grande Fratello, dal 2015 si è trasferito a Ibiza, dove passa sei mesi l’anno per dedicarsi alla sua attività imprenditoriale. Leonard disegna occhiali: “Ho iniziato cinque anni fa a dedicarmi all’eyewear. Realizziamo occhiali in microfibra di vinile, riciclando i famosi dischi. Ogni occhiale ha un riferimento a un disco particolare”, ha raccontato sulle pagine del settimanale Mio. Quando ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà nel 2009 George Leonard era un personal trainer, ora disegna occhiali per Armani. A più di 10 anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Leonard vorrebbe partecipare alla versione Vip: “Se mi chiamassero lo farei tranquillamente. Mi sono divertito tantissimo nella casa, anche se oggi lo farei con un’altra mentalità. E lei farei innamorare tutte!”, ha scherzato su Mio.

Orietta Berti duro attacco ad Alex Belli e Delia Duran/"Non é amore libero, ma..."

George Leonard: il rapporto con Greta e i due figli

George Leonard, infatti, da quattro anni è fidanzato con Greta, “una ragazza in gamba e bellissima”. L’imprenditore è papà di due figli: Dan, nato quando aveva solo 20 anni, e Violante, nata dalla relazione con Carmela Gualtieri conosciuta dentro la casa del Grande Fratello. Nonostante la loro relazione sia finita, George e Carmela sono in buoni rapporti: “Stiamo bene insieme quando ci vediamo per la bambina. C’è reciproco rispetto e voglia di costruire: bisogna crescere una figlia insieme”. Il figlio Dan è campione italiano di Karate. Leonard condivide spesso foto dei due figli sui suoi canali social.

LEGGI ANCHE:

Patrizia Groppelli rinuncia al GF Vip/ Esclusiva: padre malato, vuole stargli vicinoGegia al Grande Fratello Vip 7?/ Per Signorini, l'attrice tira fuori armi proibite…

© RIPRODUZIONE RISERVATA