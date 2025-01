Scontro tra Chiara Cainelli e Javier Martinez al Grande Fratello: cos’è successo

Si è acceso un nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello, che ha avuto come protagonisti, questa volta, Chiara Cainelli e Javier Martinez. La discussione tra i due ragazzi, che solo poche settimane hanno avuto un flirt tra le mura della Casa di Cinecittà, è nata per alcune critiche mosse dalla modella nei confronti del pallavolista. Per Chiara, infatti, Javier starebbe mostrando poco carattere, cercando di fare sempre da paciere nella Casa, senza mai schierarsi nelle vicende del reality.

“Lo apprezzo come persona però su tante cose lo vedo un po’ mite. Per quello non ha funzionato! Mi sembri un po’ pacere. Fai da pacere.”, sono state le parole di Chiara Cainelli che hanno fatto però indispettire Javier. Il pallavolista ha ammesso di essere per natura fatto così, e a sua volta ha accusato Chiara di aver riportato parole non sue.

Javier accusa Chiara: “Il tuo è tutto un copione”

“Questo pensiero non mi sembra tuo, – ha accusato Javier – te lo dico molto sinceramente. Sono super sincero con te. Non mi sembra tuo, mi sembra più di altre persone.” ha continuato. Per il pallavolista, Chiara si sarebbe fatta portatrice di parole sentite da altre persone e non di un pensiero proprio. Per Javier, Chiara si sarebbe fatta influenzare dalle chiacchiere di altri concorrenti con i quale ha stretto rapporti nelle ultime settimane. Probabilmente, il riferimento di Javier è anche a Lorenzo Spolverato, che nelle ultime settimane ha stretto un’amicizia con Chiara (che ha fatto anche ingelosire la fidanzata Shaila Gatta). Motivo per il quale, il gieffino è infine sbottato: “Tutto bello questo copione Chiara! Molto letto e riletto. Ma sì che è un copiare ragazzi, ma dai.”