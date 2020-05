Georgette Polizzi choc “Subito violenze da mia madre”/ “Morsi e sigarette spente..”

Pubblicità

Georgette Polizzi si rivela essere sempre di più simbolo di forza, di speranza e di possibilità che la vita, un giorno, possa cambiare premiandosi, regalandoci quello che un tempo ci ha tolto. Come se la sclerosi multipla non fosse bastata nella sua vita, l’influencer oggi torna a parlare della sua vita ma non quella attuale, quella che tutti noi abbiamo imparato a conoscere sui social, ma della sua infanzia, anche quella segnata da alcuni passaggi choc che adesso la Polizzi ha raccontato sui social sconvolgendo il pubblico. Georgette Polizzi è diventata famosa grazie alla partecipazione al reality dei sentimenti Temptation Island ma poi ha saputo costruire con i fan un feeling diverso, lo stesso che la spinge a raccontare, sfogarsi e rivelare alcuni dettagli choc sulla sua vita proprio come ha fatto negli anni passati. Ma cosa è successo questa volta da sconvolgere tutti e tornare sulla cresta dell’onda dei rumors?

LE RIVELAZIONI CHOC DI GEORGETTE POLIZZI SULLA SUA INFANZIA

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Georgette Polizzi ha svelato retroscena toccanti della sua vita di bambina, fatta di botte, morsi e privazioni dovute ad una madre violenta. In particolare, racconta: “Mia madre era una dirigente di banca ma l’incontro con mio padre e la mia nascita le hanno cambiato la vita….Lei non era violenta, era una bestia. Mi spegneva le sigarette sulla pelle, mi mordeva, mi picchiava a sangue con qualsiasi oggetto a portata di mano. Sul mio corpo porto ancora i segni”. Il racconto della sua infanzia difficile era stato fatto anche nella sua biografia: “I lividi non hanno colore” dove aveva spiegato: “Mi chiudeva nello stanzino al buio per ore, secondo lei era la giusta punizione e io mi facevo la pipi addosso perché non riuscivo a tenerla per così tanto tempo e rannicchiata, lo spazio era troppo stretto”. Inutile dire che i fan continuano ad appoggiarla e dopo questo ennesimo racconto non sono mancati i baci, i cuori e i commenti drammatici di chi, come lei, ha vissuto lo stesso dolore.



