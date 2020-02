Georgette Polizzi/ Foto in sedia a rotelle: “La SLA? Ho ancora dei momenti down e…”

E’ passato ormai un anno dal momento in cui vedevamo Georgette Polizzi combattere con la SLA rischiando di perdere tutto finendo sulla sedia a rotelle e lontana dalle persone care. L’ex protagonista di Temptation Island, proprio per la malattia, aveva deciso di lasciare anche Davide Tresse, l’uomo che poi per fortuna è rimasto accanto a lei fino a sposarla. Adesso ride spensierata e felice, non si lascia abbattere da niente ed è sempre sui social che mostra le sue creazioni e la sua vita, la vita di una persona che ha visto in faccia la morte ma che ha avuto una seconda possibilità, e allora perché non godersela? Questo è il successo del nuovo post che ha voluto pubblicare su Instagram proprio nelle scorse ore postando una foto che la ritrae in sedia a rotelle e che è relativa al maggio del 2008.

GEORGETTE POLIZZI RICORDA LA SUA LOTTA ALLA SLA E SCRIVE…

Lei stessa mostra la sua foto, ripensa a quei momenti e poi sottolinea il fatto che è proprio per quello che è sempre sorridente adesso. Georgette Polizzi rilancia: “Una foto di fine maggio 2018 … Ho deciso di condividerla con voi perché farvi capire quanta strada ho fatto in questo anno e mezzo. Ero proprio così con tutti i nervi tirati e non ancora padrona del mio corpo ma….. cercavo di sorridere ugualmente anche se il sorriso non veniva proprio bello! Oggi, nonostante alcuni momenti di down, è tutta un’altra storia!!”. Georgette Polizzi adesso è a letto con l’influenza ed è proprio ripulendo il telefono da vecchie foto che ha trovato questa che ha voluto condividere scrivendo: “Perché sei sempre allegra e positiva?!? PERCHÉ QUANDO NELLA VITA TI TROVI NELLA CONDIZIONE DI FAR FATICA ANCHE SOLO A FARE UN SORRISO QUANDO POI RIESCI A FARLO LO FAI PER SEMPRE E NON SMETTI PIÙ!!”. Siamo sicuri che i fan hanno apprezzato e chi ancora non conosceva la sua lotte anche…

Ecco lo scatto postato dalla Polizzi su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA