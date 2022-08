Georgette Polizzi “Dopo il parto mi sentivo paralizzata, è stato terribile”/ “Mi ha ricordato la SLA”

Georgette Polizzi e la sclerosi multipla”La gravidanza è stato un periodo molto bello per la mia malattia…”

Georgette Polizzi è una stilista ed influencer molto seguita sui social. La sua popolarità si deve alla partecipazione con il compagno Davide Tresse a Temptation Island nel 2016. La coppia decise di mettere alla prova i loro sentimenti tra tentazioni e tira e molla e alla fine ne uscirono vincitori. Oggi sono più innamorati che mai nonostante le difficoltà.

Georgette negli ultimi anni purtroppo ha dovuto fare i conti con un periodo non facile dopo la scoperta di essere affetta da sclerosi multipla. Ma nonostante la malattia è riuscita lo scorso mese di marzo a coronare il suo sogno mettendo al mondo la figlia Sole, avuta grazie alla procreazione assistita.

Georgette ha parlato della gravidanza e del terribile episodio che gli è successo dopo il parto nel corso di un’intervista rilasciata al settimana Nuovo Tv.

L’influencer 40enne ha definito la nascita della piccola Sole un vero e proprio miracolo visto che da giovane gli sono state asportate le tube. Di conseguenza è dovuta ricorrere alla procreazione assistita. Mesi di iniezioni, terapie a volte anche sbagliate fino alla splendida notizia di essere incinta.

“La gravidanza è stato un periodo molto bello per la mia malattia perché rigenera le cellule e mi sono quasi sentita guarita” – ha raccontato.

Georgette Polizzi: “Dopo il cesareo non sentivo più le gambe, ho provato la sensazione di quando mi sono ammalata di sclerosi multipla”

Il parto però per lei non è stato facile visto che ha dovuto fare i conti con gli effetti dell’anestesia che l’hanno fatta sprofondare nella paura. “Dopo il cesareo a causa dell’anestesia spinale non sentivo più le gambe, ho provato la sensazione di quando mi sono ammalata di sclerosi multipla” – ha confidato Georgette che ha avuto anche un attacco di panico.

Per non provare più quella terribile sensazione Georgette dopo il parto ha avuto una grande forza d’animo di rialzarsi quasi subito. “Dopo il parto mi sono rialzata quasi subito per non provare più. quella sensazione” – ha detto.

Tre anni fa Georgette Polizzi ha ricevuto la terribile diagnosi della sclerosi multipla. L’influencer ha raccontato di essersene accorta per puro caso visto che un bel giorno è rimasta paralizzata dal collo in giù. Poi il ricovero in ospedale e la diagnosi della malattia che cerca di affrontare al meglio.

Molti dicono che un passato difficile possa sfociare in malattie autoimmuni come la sclerosi e Georgette è d’accordo. “Molti dicono che un passato difficile possa sfociare in queste malattie. Io penso che sia il mio caso. dato che è venuta fuori dal nulla”.

