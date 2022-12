Georgia Holt, è morta la mamma di Cher/ Nota attrice e modella anni’50

Georgia Holt è morta: l’annuncio della figlia Cher

Georgia Holt è scomparsa all’età di 96 anni, dopo aver avuto una polmonite e problemi di salute. La figlia Cher, all’inizio di settembre, in un post su Twitter aveva infatti dichiarato: “La mamma si è ammalata di tanto in tanto. È appena uscita dall’ospedale. Aveva la polmonite”.

Le condizioni di salute altalenanti di Georgia Holt, però, sono peggiorate nell’ultimo periodo e ne hanno portato alla morte. A dare l’annuncio su Twitter è la figlia Cher che scrive: “Mamma se n’è andata“. Una frase netta e breve ma che racchiude tutto il suo dolore. Negli anni’50 Georgia Holt, nome d’arte di Jackie Jean Crouch, è stata un’attrice, cantante e modella americana molto nota. Ha recitato in tantissime pellicole, posato in diverse occasioni e pubblicato un album di successo.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

Georgia Holt e la dedica alla figlia Cher: “Sei speciale”

Georgia Holt, come riporta Biccy, ha svelato di aver sempre supportato sua figlia Cher in tutto: “Se urto contro un muro o cado rimbalzo. Sono sopravvissuta a molte cose nella vita, le donne della nostra famiglia sono fatte così. Ho sempre supportato mia figlia e le ripetevo: ‘Forse non sarai la più bella, la più talentuosa, la più intelligente, ma se consideri tutte le doti che hai capirai che sei speciale“.

E ancora: “Quando mi sono trasferita in California ho cambiato nome e ho frequentato una scuola di recitazione. La mia è una tipica storia americana. Una che viene dal nulla e si ritaglia il suo spazio nel mondo. Mia figlia Cher è riuscita a fare anche di meglio e son così fiera di lei. Noi abbiamo sangue cherokee che ci scorre nelle vene. Mio padre beveva troppo, quando era sobrio era anche divertente. Era un uomo bellissimo, ma con lo spirito di un ragazzaccio. Lui non è mai cresciuto davvero.”

