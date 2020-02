Georgina Rodriguez e il tango sexy a Sanremo 2020/ Sensuale sulle note di “Roxane”

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo e valletta dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, si è esibita in un tango sensuale sulle note di “Roxane”. Al rientro dalla pubblicità, la ventiseienne argentina ha danzato con due partner diversi, indossando un abito sottoveste sexy e provocante, che ne ha messo in risalto le generose forme. Tanta bravura, oltre alla bellezza: da vera sudamericana, ha dimostrato di essere un’ottima ballerina, regalando financo una spaccata. Al termine dell’esibizione ha ringraziato tutti per i complimenti ricevuti, rivelando che si trattava della prima volta che ballava il tango. Amadeus, meravigliato, ha commentato incredulo: “Complimenti, ma chi ti ha aiutato?”. La risposta, immediata e in lingua spagnola, è stata accompagnata da uno sguardo e una corsa in platea, dove siede Cristiano Ronaldo, la sua dolce metà, al quale ha schioccato un sonoro bacio sulle labbra. Visibilmente commosso il portoghese, che ha potuto ammirare dal vivo per la prima volta le abilità della sua partner di vita, che probabilmente neppure lui conosceva, trattandosi di un debutto assoluto nel tango per Georgina Rodriguez. E dire che sembrava una ballerina provetta e perfettamente a suo agio durante la performance: anche sui social la sua performance ha riscosso successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA