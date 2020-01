Geppy Lama, compagno Aida Yespica/ Il flirt con Jeremias Rodriguez e quella pausa

Geppy Lama è ritornato con forza nel cuore di Aida Yespica, nonostante lo stop che quest’ultima aveva deciso di dargli durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. O meglio, per via della scelta di lui di prendere le distanze dalla compagna, per via del flirt sempre più crescente fra Aida e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. Il cielo sereno sull’ex coppia, ora di nuovo unita, è apparso già lo scorso giugno, quando i due sono andati in Grecia per una breve vacanza. Un dettaglio rivelato in modo diretto da Geppy e Aida, grazie a tantissime Storie di Instagram condivise che hanno sottolineato il loro ritorno di fiamma. Il loro rapporto era terminato il dicembre precedente e anche se nel corso dei mesi ad Aida è stato attribuito un flirt con Daniele Battaglia, la showgirl ha scelto di ritornare con l’ex compagno. Anzi, il loro rapporto sembra andare proprio a gonfie vele: “Ci siamo lasciati e ripresi. Adesso io e Geppy abbiamo trovato la nostra stabilità. Stiamo bene, andiamo d’accordo e ora posso dirlo, ci amiamo”, ha raccontato lei al settimanale Spy. Definisce Geppy “una persona sempre presente con mio figlio. Aron lo adora, scherzano tantissimo ma, cosa più importante di tutte, si rispettano. A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo”.

Geppy Lama, compagno Aida Yespica: presto un altro figlio?

Geppy Lama potrebbe regalare presto la possibilità ad Aida Yespica di essere mamma per la seconda volta. Questi sono i sogni della showgirl, rivelati alcuni mesi fa a tv e giornali, ma per ora il progetto di vita, di creare una famiglia con il compagno, appare ancora lontano. Che fra i due ci fosse un legame forte non c’erano dubbi nemmeno durante il GF Vip, tanto che lo stop ricevuto in via indiretta a causa della presenza di Jeremias Rodriguez al fianco della showgirl, non sembrava avergli tolto la voglia di riconquistarla. L’amore fra loro però è stato più che travagliato anche in altre occasioni. Dopo un primo ritorno di fiamma, è seguito un’altra crisi e poi di nuovo una relazione. Nell’agosto del 2018, Aida infatti ha troncato il breve flirt con Matteo Cavalli ed è ritornata fra le braccia di Geppy e insieme sono volati verso Aruba. Anche se nei mesi successivi il cielo è ritornato ad essere nero, Aida è sicura che ci sia verso amore fra loro due. “Mi ha cercata mentre Aida non c’era”, ha detto invece Veridiana De Moraes a Pomeriggio 5 in seguito al primo ritorno di fiamma fra i due. “A marzo del 2017 siamo stati in Brasile insieme, poi a Roma con i miei figli e a quel punto gli ho chiesto di cambiare per me. In caso contrario, lo avrei lasciato. Lui ha continuato a prendermi in giro, ma io avevo smesso di rispondergli. In quel frangente, ha conosciuto Aida a Ibiza e avevano cominciato a frequentarsi”, ha specificato ancora. Che sia stata proprio Veridiana il motivo degli alti e bassi vissuti da Geppy e Aida?

