Gerard Depardieu battezzato con rito ortodosso/ La scelta spirituale dell’attore

Pochi giorni fa aveva fatto scalpore la notizia con tanto di immagini dell’attore francese Gerard Depardieu a bordo di una specie di mini motorino per le strade di Parigi. Immagini tanto più clamorose in quanto come si sa da diversi anni il famoso attore è un “peso massimo”, cioè è praticamente obeso. Non tanto per il cibo, ma anche e soprattutto per l’alcol che, ha dichiarato, beve in quantità esagerate. In ogni caso era stato fermato e multato dalla polizia in quanto senza casco. Lui, infuriato, aveva detto ai giornalisti che la Francia non è più un paese democratico e che voleva trasferirsi a vivere in Russia dal “suo amico Putin”. Deve essere questo amore per quel paese che l’ha indotto, lo scorso 4 settembre a ricevere il battesimo ortodosso nella chiesa di Saint-Alexandre-Nevsky nella capitale francese. Nato cattolico, in realtà Depardieu aveva già in passato fatto percepire il suo interesse per la religione. Ai giornalisti ha citato Sant’Agostino (di cui in passato a teatro aveva recitato i versi): “Lo cercavo dappertutto, mentre Egli era in me”. Da tempo l’attore ha la nazionalità russa.

CRESCIUTO CATTOLICO MA MAI BATTEZZATO

Era stato Giovanni Paolo II, quando si erano incontrati nel 2000, a incoraggiarlo a leggere il santo vescovo di Ippona. Nel 2003 aveva detto al quotidiano La Croix le premesse della sua fede al tempo della sua giovinezza: “Ero cattolico. Non praticante, con sempre la presenza del Mistero dentro di me. Senza conoscere niente, senza niente sapere, io avevo la fede”. Proprio prima di arrivare a Parigi per avviare la sua formazione da attore, il giovane Depardieu, ancora adolescente, aveva già il gusto di quel testo: “Quando ho lasciato Châteauroux, mi accompagnava in una tasca a portata di mano Il racconto di un pellegrino russo. Avevo sempre in fondo a me questa supplica: «Signore Gesù, abbi pietà di me», che respiravo e che scacciava tutte le mie paure. Ero carico di spiritualità senza saperlo”. Dopo l’incontro con Giovanni Paolo II per un paio di anni si era dato all’islamismo. Adesso quello che sembra il punto di arrivo della sua grande ricerca spirituale. I rappresentanti della Chiesa ortodossa hanno rivelato che l’attore, da bambino, non era mai stato battezzato e che dunque non si trattava di un “ribattezzo”: pur essendo cresciuto nella fede cattolica, non era mai stato battezzato. Un solo problema: data la mole non è stato possibile immergerlo integralmente in un battistero come vorrebbe il rito, ma è stato asperso di acqua benedetta. Infine la crismazione: Gérard Depardieu è stato unto di crisma. È anche diventato padrino di una bambina venuta a farsi battezzare il giorno stesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA