Gerard Depardieu “Io stupratore? Falsità”/ “Tristezza e sconcerto, ma sono innocente”

Gerard Depardieu è pronto a lottare in tribunale e non ha paura, certo della sua innocenza. Accusato di violenza sessuale da parte di una giovane attrice – due stupri risalenti al 2018, secondo la presunta vittima – l’attore francese ai microfoni di Repubblica ha ribadito la sua totale estraneità ai fatti contestati, nonché il suo dolore per come siano state divulgate informazioni simili a mezzo stampa.

«Per me le indagini erano chiuse, sono innocente e non ho nulla da temere», ha evidenziato Gerard Depardieu: «Per questo sono sempre stato molto sereno nella consapevolezza dell’infondatezza totale delle accuse. Ero comunque preparato e sapevo di questa eventualità che ora affronterò senza paura e con fiducia nella giustizia. Non ci sono prove, non c’è nulla contro di me e dunque sono sinceramente tranquillo».

GERARD DEPARDIEU: “IO STUPRATORE? SONO INNOCENTE”

Gerard Depardieu si è poi scagliato contro la mediatizzazione del caso – «questa è un’era dominata da un flusso di informazioni continuo e spietato che invade la rete» – aggiungendo che il prossimo 10 marzo si presenterà in tribunale per dichiarare quanto già detto per testimoniare la sua innocenza. Il celebre attore ha preferito non parlare della collega che lo ha accusato: «Sono uno che si fida nella vita, degli altri, non sono un sospettoso, ma solitamente è proprio così che si prendono delle grandi mazzate sui denti. Non ci posso fare niente. Sono veramente tranquillo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA