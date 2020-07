GERMANA SCHENA, MOGLIE FAUSTO LEALI/ Dal ruolo da corista al grande amore…

Fra Germana Schena e il marito Fausto Leali ci sono 30 anni di differenza, ma questo non ha impedito ai due di amarsi nel profondo. La donna di origine foggiana tra l’altro ha sempre avuto una forte passione per la musica e grazie alle lezioni di canto prese da giovane, è riuscita poi ad entrare nello staff di Leali in qualità di corista. All’epoca del loro primo incontro però erano entrambi impegnati in altre relazioni e così hanno intrecciato solo un legame di tipo professionale. La situazione è cambiata qualche tempo dopo, quando i due si sono ritrovati in macchina per raggiungere la location di un tour. Ormai di nuovo single, si sono avvicinati e hanno capito di voler stare insieme per sempre. Non è raro vederli uno vicino all’altra su Instagram: lei pubblica spesso sul proprio profilo delle foto con il marito, come ha fatto alcune settimane fa. Una semplice foto scattata nella notte, mentre lei cinge il collo del marito con un braccio. Clicca qui per guardare la foto di Germana Schena e Fausto Leali.

GERMANA SCHENA, MOGLIE FAUSTO LEALI

Germana Schena è diventata la moglie di Fausto Leali solo sei anni fa, grazie ad una cerimonia celebrata a Foggia nel mese di giugno. Per l’occasione, la corista e il cantante hanno scelto di unirsi in matrimonio nella città natale di lei, dove sono intervenuti diversi vip e amici. Fra i presenti, ricorda La Nostra TV, Riccardo Fogli, Luisa Corna e Fabio Testi. “Mi sono sposato tre volte, può bastare”, ha detto poco tempo fa Leali a La Repubblica, “anche perchè con la mia moglie attuale va tutto splendidamente”. Tempo fa il cantante ha raccontato invece a Domenica Live come ha conosciutolasua dolce metà: “Mi sono affezionato aquesta ragazza, mi sono avvicinato, le ho fatto il filo e poi, quando è arrivato il momento giusto, l’ho sposata”. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Una voce per Padre Pio avrà proprio Fausto Leali come ospite, grazie alla puntata in onda in prima serata su Rai 1. Non sappiamo se ci sarà anche Germana, arrivata nello staff del marito nel lontano 2001. “Ho avuto l’approvazione di Fausto e sono diventata la vocalist ufficiale”, ha rivelato lei tempo fa a Verissimo. Due anni dopo però lei ha dovuto lasciare le scene per via della gravidanza in corso. “A dicembre poi è nato Andrea [da un altro matrimonio, ndr] e per tutto il 2004 ho dedicato tutta me stessa a mio figlio”, ha aggiunto. L’anno successivo invece il caso ha aiutato i due a ritrovarsi: “Durante il tour di Fausto, la mia amica si rompe una gamba. Lui mi chiama con urgenza. E io accetto, pur dovendo portare avanti contemporaneamente due tournée”.



