Una voce potente che riflette la medesima intensità emotiva, interpretativa; Fausto Leali è tra i volti più riconoscibili della musica italiana e in quanto tale è ancora oggi tra i ‘grandi’ osservati come monito per chi sogna di cavalcare le medesime tappe di successo. Oggi il cantautore è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontarsi, alla soglia degli 80 anni, tra carriera e vita privata.

Fausto Leali è partito dagli albori della sua vita, dall’infanzia difficile prima di arrivare al grande successo grazie alla passione per la musica. “Gli alti e bassi nella vita? E’ bello avere qualche basso, perchè quando arriva il rialzo te lo godi al cento per cento. I momenti più difficili? Sicuramente non i primi perchè anche se vengo da una famiglia poverissima non credo di aver sofferto così tanto. Quando sono nato nel ‘44 c’era ancora la guerra, anche gli anni dopo non sono stati facili”. Il cantautore ha poi aggiunto: “Ricordo ancora la prima orchestra che mi ha ingaggiato quando avevo 14 anni e con quello che guadagnavo aiutavo la mia famiglia. Ogni venerdì facevo un vaglia postale da mandare a loro…”.

Nel salotto di Domenica In spazio anche all’amore; Fausto Leali anche in questo caso è partito da lontano: “Il mio primo amore? Posso dire solo il nome, si chiamava Anna: me la ricordo benissimo. Le donne mi sono sempre piaciute, certo, ora però sono sposato da 10 anni”. Per l’appunto, viene raggiunto in studio dall’attuale moglie, Germana Schena: “Ho iniziato a lavorare con lui nel 2001, poi io sono andata via per un anno e mi sono fatta sostituire perchè aspettavo un bimbo. La donna che mi aveva sostituito sfortunatamente ebbe un incidente e dopo un anno fui richiamata”.

Dall’amicizia e sodalizio professionale, Fausto Leali e sua moglie Germana Schena sono poi arrivati a vivere la più grande storia d’amore. “Quando è tornata nel 2005 ero già in crisi con la mia compagna e, quando ci siamo separati, ho iniziato a vedere Germana con occhi diversi; non subito, piano piano l’ho corteggiata e quando poi è stato il momento giusto lei mi ha fatto capire che era anche lei innamorata e abbiamo fatto questo passo”. Queste le parole del cantautore a Domenica In, seguite dal commento di sua moglie Germana Schena: “Ora sono 17 tra fidanzamento e matrimonio, ma in realtà quindi ci conosciamo da più di vent’anni”.