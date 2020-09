Germana Schena, moglie Fausto Leali/ “Ho trovato la ragazza giusta, ma all’inizio…”

Germana Schena è sempre nel cuore del marito Fausto Leali. Anche se i due appaiono molto di rado in pubblico, è facile trovare le loro foto di coppia sul profilo social del cantante. Uno degli ultimi scatti risale a pochi giorni fa, commentato da Leali con un semplice cuoricino. Lui sorride alla fotocamera, lei gli cinge le spalle con un braccio e poggia l’altra mano sul suo petto. Un’immagine che senza dubbio trasmette quel forte amore che ha permesso loro di diventare marito e moglie. Clicca qui per guardare la foto di Germana Schena e Fausto Leali. Oggi, lunedì 14 settembre 2020, Fausto Leali entrerà al GF Vip 5 e possiamo già prevedere che la Schena si farà sentire. La coppia piace molto al pubblico italiano e lo dimostra anche l’assenza di troppi commenti negativi sulla loro unione. Fra i due infatti c’è una grande differenza d’età, ma entrambi non hanno mai avvertito il peso di questa distanza. Sono 30 gli anni che li dividono: il loro amore è nato tra l’altro durante un viaggio in auto, per raggiungere la location per un live di Leali. Germana era già

manager del futuro marito e la vicinanza fra i due è diventata sempre più evidente, fino a rivelare il reciproco amore.

GERMANA SCHENA, MOGLIE DI FAUSTO LEALI: “ALL’INIZIO NON ERO CONVINTO DEL FIDANZAMENTO”

Germana Schena è rimasta nell’ombra prima che il marito Fausto Leali la presentasse ufficialmente in tv. E’ accaduto tutto solo tre anni fa, a distanza di altri tre dall’inizio della loro love story. “All’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento”, ha detto tempo fa Leali a Barbara d’Urso, tanto che si sarebbe lasciato persino andare a qualche scappatella. “Non credo che ci siano state da parte sua“, ha aggiunto, “lei è una persona più sana di me”. Poi l’illuminazione: “Ho capito che avevo trovato la ragazza giusta“. Così i due sono convolati a nozze e hanno suggellato il loro amore. Leali di contro ammette anche di essere geloso e possessivo, anche se Germana non gli dà motivo di esserlo. Per celebrare il matrimonio, la coppia ha scelto tra l’altro la città di Foggia e un rito in comune. La luna di miele invece è stata slittata a dopo l’estate, per via degli impegni lavorativi del cantante. “Ci siamo dati il primo bacio a Napoli”, ha aggiunto tempo fa Leali al settimanale Oggi, “siamo andati a mangiare una pizza, poi in macchina eravamo insieme a un mio collaboratore davanti con una sua amica. Un sacco di curve. Appena lei ha sbandato di qua me la sono acchiappata”. Un bacio mozzafiato quindi: in quel momento, secondo l’artista, è nato in realtà il loro matrimonio.



