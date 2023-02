Germana Schena, moglie Fausto Leali/ “Ho trovato la ragazza giusta”

Germana Schena, chi è la moglie di Fausto Leali

Oggi, lunedì 6 febbraio, e domani, martedì 7 febbraio, Fausto Leali sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Fausto Leali è sposato con Germana Schena. Proprio nel salotto di Serena Bortone, il cantante ha raccontato come è iniziata la loro storia d’amore: “Lei mi dice che quando mi ha visto la prima volta le sono piaciuto subito, fisicamente come ero. Mi conosceva poco come cantante, sapeva chi fossi ma amava un altro tipo di musica”.

I due hanno anche lavorato insieme: “Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista… Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no? E ci siamo sposati sette anni fa”. Leali e la moglie si sono sposati nel 2014.

Germana Schena e Fausto Leali: le relazioni precedenti

La differenza d’età, 30 anni, non sembra affatto un problema per Germana Schena e Fausto Leali: “Io sono molto avanti con l’età, è vero… Ma non sento il peso di questa differenza e lei ancora meno”, ha detto il cantante ospite a Oggi è un altro giorno. Prima di incontrare Germana, Leali è stato sposato con Milena Cantù 1968 al 1983: dal loro matrimonio sono nate le figlie Deborah e Samantha. Successivamente l’arista di “A chi” ha avuto una lunga relazione con Claudia Cocomello, da cui sono nati Lucrezia e Francis Faustino. Anche Germana ha un figlio, Andrea, nato da una precedente relazione. “Ammetto che all’inizio non ero convinto del nostro fidanzamento… Poi ho capito che avevo trovato la ragazza giusta”, ha confessato Fausto Leali qualche anno fa in un’intervista rilasciata a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso.

