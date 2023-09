Germania chiude ai migranti in arrivo dall’Italia/ “Elevata pressione migratoria verso Berlino”

La Germania ha sospeso la procedura di selezione dei migranti in arrivo dall’Italia. Interrotto, dunque, il “meccanismo di solidarietà” volontario, come sottolinea il Die Welt, che parla di forte pressione migratoria nei confronti di Berlino. La decisione è stata presa dal ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser. La sospensione dell‘ammissione volontaria dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia è stata annunciata con una lettera inviata a Roma. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato al giornale che questa misura è stata presa a causa della “ elevata pressione migratoria verso la Germania ” e della “ sospensione in corso dei trasferimenti previsti dalla Convenzione di Dublino “.

Incontro Pd-Azione/ Opposizioni insieme per la Sanità, Calenda apre a Renzi: "Vorrei che si unisse"

Continueranno, però, ad essere ammessi i migranti già accolti in passato. Secondo Sky Tg24, dietro ci sarebbe il continuo rifiuto dell’Italia di consentire trasferimenti dalla Germania previsti dalla Convenzione di Dublino. La legge sull’asilo della Ue dice che i richiedenti asilo che viaggiano in un altro Paese della Ue senza permesso dovrebbero generalmente essere rimandati nel Paese di primo ingresso. L’Italia, però, da nove mesi blocca i trasferimenti: con una lettera del 5 dicembre 2022, il governo ha informato gli altri Stati membri della Ue che i trasferimenti sarebbero stati temporaneamente annullati per motivi tecnici. La Germania, dunque, si sarebbe mossa in risposta all’Italia.

Scuole e università, divieto di avvicinamento per chi ha precedenti per droga/ La misura nel decreto Caivano

Germania, cos’è il meccanismo volontario di solidarietà

Il “meccanismo volontario di solidarietà” che è stato sospeso dalla Germania, era un progetto di distribuzione temporanea avviato dal ministro federale degli Interni Nancy Faeser (Spd) insieme al suo omologo francese a livello Ue con lo scopo di ridistribuire 10.000 migranti provenienti dai principali Paesi di arrivo, Italia in primis. 3.500 migranti sarebbero dovuti essere trasferiti in Germania. L’obiettivo era stato però ridotto a 8.000 persone perché pochi Paesi ne presero parte. Al momento, secondo la Commissione Ue, nell’ambito di questo meccanismo sarebbero state distribuite in totale solo circa 2.500 persone, principalmente in Germania e Francia.

Mentre la Germania chiude le porte, la situazione in Italia è ancora preoccupante. A Lampedusa continuano gli sbarchi e si lavora per accogliere e soccorrere chi arriva dal mare. “Stiamo tenendo abbastanza bene, ricordo che circa 15 giorni fa abbiamo gestito quasi 4.500 persone”, ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Anche il prefetto Filippo Romano, come riporta Sky Tg24, ne ha parlato così: “Stiamo gestendo il fenomeno e andrà sempre meglio quando avremo l’hotspot di Porto Empedocle e le navi per i trasferimenti sempre pronte. Il problema però resta”. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha invocato “un sistema di accoglienza di navi in rada per il recupero e il trasferimento veloce dei migranti in terraferma e un Consiglio dei Ministri ad hoc da tenersi a Lampedusa per l’esame della situazione”, chiedendo un intervento della protezione civile.

LEGGI ANCHE:

Germania, caos migranti: oltre 200mila richieste di asilo/ Polizia "Preoccupa nuova rotta Mosca-Minsk"

© RIPRODUZIONE RISERVATA